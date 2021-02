Laurence Van Tongerloo lanceert ‘Snoep Dog’, een kookboek met gezonde snacks voor honden en katten (+ recept voor een heerlijk valentijnshapje)

Al wie een hond of een kat heeft, weet het: échte liefde is onvoorwaardelijk. Dus mag ook die dierenliefde met Valentijn gevierd worden. Dat kan met een extra portie droge korrels of met … een zelfgebakken koekje. Laurence Van Tongerloo presenteert in haar boek ‘Snoep Dog’ een resem recepten om je viervoeter extra te verwennen. “Goed voor je dieren zorgen en ondertussen de planeet wat groener maken, dat is zowat het opzet.”

Hoe kwam je op het idee?

“Mijn eerste hond, de fantastische Odette, is tijdens een wandeling vergiftigd en dat heeft heel veel voor mij veranderd. Mijn wereld stortte echt in. Odette was mijn beste vriendin, mijn trouwe compagnon, mijn alles eigenlijk. Plots had ik een missie, iets terugdoen voor de dieren en mensen inspireren. Ik ben zelf gek op dessertjes en zo groeide het idee om die twee passies te combineren. Snoep Dog bevat geen maaltijden, maar serveert snacks en tussendoortjes. Kwestie van je viervoeter op tijd en stond extra en gezond te verwennen. En twaalf bekende baasjes delen hun hondenervaring en -belevenissen. Een inspiratieboek dus, vol tips om samen actief te zijn en in vorm te blijven.

“Goed voor je dieren zorgen en ondertussen de planeet wat groener maken, dat is zowat het opzet. Respect voor dier en natuur dus. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Toen een meisje uit het dorp tijdens de vorige hete zomer plots met zelfgemaakte hondenijsjes op de hondenspeelweide stond, wist ik dat er een markt voor was. En zo is Odettes dood tenminste niet helemaal zinloos geweest.”

Dus allemaal de keuken in?

“Zelfs de meest fervente pet parent zal geen drie uur in de keuken staan sloven om een hondendessertje te maken. Dat doe ik zelfs niet voor onze eigen maaltijden. Het zijn dus telkens makkelijke, simpele en gezonde dessertjes die snel klaar zijn. Stuk voor stuk zelf geproefd trouwens. Van een muffin met zalm tot deze hartenkoekjes gemaakt van amandelmeel. Honden zijn steeds meer echt deel van het gezin. Ze dragen een handgemaakte leiband, zitten mee in de zetel, slapen soms in hetzelfde bed, krijgen kerstcadeautjes en dus willen we ze ook verwennen.”

“Uiteraard zijn korrels die je gewoon in de handel vindt handig en efficiënt voor dagelijks gebruik, maar wie nu en dan eens wat extra moeite wil doen, kan met deze recepten aan de slag. Zo weet je ook precies wat je hond binnenkrijgt. Want alles start met gezonde voeding. Bij mens én dier. Als je niet goed eet, zit je niet goed in je vel en bij dieren is dat niet anders. Aandacht hebben voor wat je eet en je jouw geliefde viervoeter serveert is dus belangrijk. En met Valentijn mogen die best wat extra verwend worden, toch?”

Kloppende hartjes

© Guy Kokken en Wim Van De Genachte

Ingrediënten

• 2 eieren (vrije uitloop of bio)

• 200 g amandelmeel

• 1 theelepel lijnzaadolie

• 70 g gedroogde veenbessen

• 3 à 4 theelepels kokosbloem

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven op 165 °C.

2. Meng de eieren, het amandelmeel, de lijnzaadolie en de gedroogde veenbessen.

3. Kneed met je handen. Ze zullen lekker vuil zijn!

4. Voeg de kokosbloem lepeltjesgewijs toe. Na 3 à 4 lepeltjes zou je het deeg makkelijk in een soort bal moeten kunnen rollen zonder dat het te nat is.

5. Rol het deeg uit en maak koekjes met je vormpjes. Hartjes zijn een ideale vorm voor Valentijn.

6. Bekleed een bakplaat met een vel bakpapier.

7. Leg de koekjes op de bakplaat en bak ze gedurende 15 minuten in de voorverwarmde oven.

8. Laat ze afkoelen alvorens je hartendief ervan kan smullen.

Pootnoot: Veenbessen zijn een plantaardig antibioticum dat helpt om de blaas en de urinewegen van je dier gezond te houden.

Wie is ze?

• Laurence Van Tongerloo (37) is de vrouw achter @PlanetLolo, een social media platform voor dieren en mensen. Je kan er haar avonturen en die van haar honden Djoels, Stella en kater Magnus volgen.

• ze schreef ‘Snoep Dog’, met 49 snack- en dessertrecepten voor je liefste viervoeter. Mét verhalen van bekende honden en hun baasjes, van Niels Destadsbader over Koen Wauters tot Dieter Coppens.

• ze is getrouwd met sportpresentator Ruben Van Gucht.

Meer lezen? Snoep dog van Laurence Van Tongerloo is uitgegeven bij Lannoo en is nu te koop, € 24,99 © Guy Kokken en Wim Van De Genachte