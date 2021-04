Lasagne 2.0: ‘honeycomb’-pasta is het nieuwe virale recept dat je wil proberen

Er vallen heel wat goede receptjes te rapen op het internet, en dan vooral op sociale medium TikTok. De gekte rond de feta-pasta die de kaas in alle supermarkten deed uitverkopen, is nog maar net voorbij en er is alweer een nieuwe hype op de video-app. ‘Honeycomb’-pasta (letterlijk: honinggraatpasta) vergt net iets meer moeite, maar is wel een fotootje of twee waard.

Nee, we hebben het niet over pasta met honing. Het recept heeft zijn naam te danken aan het feit dat de afgewerkte pasta lijkt op een honingraat. Het leuke aan het recept is dat je eindeloos creatief kan zijn en het resultaat is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook lekker. Een ideaal gerecht om mee uit te pakken bij lasagne-lovers. De hashtag #honeycombpasta is ondertussen al bijna 2 miljoen keer bekeken op TikTok.

Het recept

Hoe ga je te werk? Het recept wijst zichzelf uit aan de hand van onderstaande video’s en is relatief simpel. Alleen het plaatsen van de pasta neemt wat tijd in beslag.

1. Laat je oven voorverwarmen op 200 graden.

2. Maak een bolognesesaus (of een andere pastasaus naar keuze) en vul er de bodem van een bakvorm mee.

3. Kook rigatoni-pasta en zet de buisjes als ze gaar zijn rechtop in de saus in de bakvorm, tot de schaal gevuld is. Giet nu de rest van de saus eroverheen.

4. Werk af door mozzarella(-bolletjes), een andere kaas naar keuze of vlees (waar je ook maar zin in hebt) in en tussen de pastabuisjes te steken. Strooi er geraspte kaas naar keuze overheen. Zet het geheel 25 minuutjes in de oven, et voilà.

@food52 Is the TikTok Honeycomb Pasta just a trend? Let's see! 👀 Recipe via @everything_delish ##HoneycombPasta ##PastaBake ##DinnerParty ##FoodOnTikTok ##fyp ♬ Listen - TikTok

Loopt het water bij jou ook al in de mond?

