Koken in coronatijden: we roerden het afgelopen jaar meer dan vijf miljoen uur in de potten

1. Gevarieerder eetpatroon

Hello Fresh concludeerde uit de bevraging bij duizend Belgen dat we het afgelopen jaar liefst 5,2 miljoen uur in de keuken stonden, het dubbele van het jaar voorheen. Maar wat in onze potten belandt, verschilt van de ingrediënten in pre-coronatijden. Aangezien we niet konden zwoegen in fitnesscentra, namen velen dan maar maatregelen in de keuken. Want coronakilo’s, die wilden we niet op ons geweten hebben.