Koken à la Rihanna? De superster brengt een kookboek uit

2020 was het jaar van de lockdowns, en dus hadden mensen hopen tijd om nieuwe hobby’s te ontwikkelen. Zélfs Rihanna - queen van de bezige bijen, want ze moet haar werk verdelen onder haar lingerielabel Savage x Fenty, beauty brand Fenty Beauty, het scincaremerk Fenty Skin en eigen modehuis Fenty - zat met tijd om haar handen.

“Het was even wennen in het begin. Ik ben het niet gewoon om stil te zitten, maar in een lockdown valt er niet veel anders te doen”, vertelt Rihanna in een interview met het Britse magazine Closer. “Dus maakte ik tijd voor zaken waar ik anders geen tijd voor heb. Een serie bingewatchen, wandelen en koken. Het zijn die kleine dingen waar we ons mee moeten bezighouden om gelukkig te zijn.”