Kimchi croques of spaghetti aglio e olio: snelle recepten uit ‘Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven’

Het keukentalent van actrice Laurence Roothooft vond het creatieve brein van Martena Duss in ‘Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven’. Het hoofdingrediënt? Toffe recepten voor al wie moet koken in de hectiek van het dagelijkse leven. “Het is geen kookboek voor dummies”, zegt Martena. “De liefde voor eten zit er duidelijk in.” Laurence: “Iedereen die een beetje graag kookt, kan ermee weg.” Wij geven alvast een voorproefje.

1. Zalm met asperges en citroen

Voor 4 personen, bereidingstijd 10 min., gaartijd 15 min.

Volledig scherm © Kurt De Wit

Dit heb je nodig

4 el olijfolie • 500 g zalmfilet • 1 bos (500 g) groene asperges, onderkantjes verwijderd • 100 g (diepvries)erwten • 2 tenen knoflook, fijngeraspt • handvol peterselie, fijngehakt • 1 citroen, ene helft uitgeperst, andere helft in schijfjes

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 220 °C.

2. Bestrijk de bodem van een braadslede met 1 el olijfolie. Leg de zalmfilet in het midden, aan weerskanten de asperges en strooi de erwtjes over de asperges.

3. Wrijf de bovenkant van de zalmfilet in met de knoflook en peterselie en giet het sap van de halve citroen over de zalmfilet. Sprenkel 3 el olijfolie over de asperges, de erwtjes en de zalmfilet. Strooi ½ tl zout en flink wat peper over de hele schotel en leg ten slotte de schijfjes citroen op de zalmfilet.

4. Schuif de braadslede boven in de voorverwarmde oven en bak gedurende 15 minuten tot de asperges beetgaar zijn. De asperges mogen nog best veel bite hebben en de zalm mag rosé zijn.

5. Dien op met rijst, brood of (geroosterde) aardappelen (zie tip).

TIP: Voor de geroosterde aardappelen, hussel 3 el olijfolie, ½ tl zout, wat peper en een handvol verse rozemarijn door 600 gram in stukken gesneden aardappelen. Bak 30 tot 40 minuten in een op 220 °C voorverwarmde oven. Vooral niet te veel aankomen wanneer ze bakken. Om je vingers bij af te likken!

2. Spaghetti aglio e olio

Voor 4 personen, bereidingstijd 15 min.

Volledig scherm © Kurt De Wit

Dit heb je nodig

500 g niet te dunne spaghetti • 6 el olijfolie • 4 tenen knoflook, in dunne plakjes gesneden • 1 tl chilivlokken • handvol platte peterselie, fijngesneden • Voor de afwerking: Parmezaanse kaas of pecorino, fijngeraspt

Zo ga je te werk

1. Kook de spaghetti al dente in 1 à 1,5 liter water met 1 el zout. Je zult merken dat het een beetje proppen is met de spaghetti, maar het kookwater wordt op deze manier heel zetmeelrijk, waardoor de saus later goed bindt. Roer af en toe door de spaghetti terwijl die kookt.

2. Doe de olijfolie samen met de knoflook en de chilivlokken in een grote pan (waar later ook de spaghetti bij in kan) en zet het vuur aan. Bak de knoflook op een laag tot middelhoog vuur tot de randjes lichtjes beginnen te kleuren. Let goed op dat de knoflook niet te donker kleurt.

3. Houd een kopje zetmeelrijk kookwater (ca. 200 ml) apart en giet de spaghetti af.

4. Stort de spaghetti in de pan en meng alles goed door elkaar op een laag vuur. Schenk het kopje kookwater bij de spaghetti en bestrooi met de peterselie en flink wat peper. Meng alles nog een laatste keer goed door elkaar.

5. Dien meteen op met wat geraspte Parmezaanse kaas of pecorino.

TIP: Knoflook, peterselie en chilivlokken, meer heb je niet nodig.

3. Kimchi croques

Voor 1 persoon, 5 min. voor de croque, + 2 uur trekken voor de kimchi

Kimchi is een traditioneel gerecht uit de Koreaanse keuken, bestaat uit gefermenteerde kool en groenten.

Volledig scherm © Kurt De Wit

Dit heb je nodig

Voor de groenten: 1 Chinese kool, witte kool of spitskool van ongeveer 1 kg • 70 g zout • 1 grote wortel, geschild en julienne gesneden • 4 stengels lente-ui, in ringetjes gesneden Voor de saus • 5 tenen knoflook • 1 appel, in stukken gesneden • ½ ui, in stukken gesneden • 2 el Koreaanse chilivlokken (gochugaru) • 60 g gember, geschild en in stukken gesneden • 2 el vissaus • Voor de croque: 1 grote snee brood (of sandwich, pistolet, afbakbroodje, pide ...) • 1 el boter • 1 plakje kaas (gouda, cheddar, mozzarella, geraspte kaas …) • 2 el kimchi, fijngesneden

Zo ga je te werk

1. Snijd de Chinese kool overlangs in vier parten en snijd elk part in stukken van 2 cm.

2. Doe de kool samen met het zout in een grote kom en masseer met je handen het zout grondig in de kool. Zorg dat elk blaadje in aanraking komt met het zout. Je zult merken dat de kool vocht begint af te geven.

3. Leg een bord op de kool met daarop een zwaar voorwerp (ik gebruik een theepot) en laat minstens 2 uur trekken.

4. Doe de kool in een vergiet en spoel drie keer grondig om met water. Laat de kool goed uitlekken.

5. Doe alle ingrediënten voor de saus in de keukenmachine of blender en maak er een gladde saus van. Je kunt hiervoor ook een staafmixer gebruiken.

6. Doe de uitgelekte kool en de overige groenten (wortel, lente-ui of variaties) in de uitgespoelde grote kom en schenk de saus over de groenten. Meng alles goed door elkaar met je handen.

7. Neem een grote glazen afsluitbare pot en doe alle kimchi in de pot. Druk de inhoud goed aan met je handen zodat de kimchi helemaal onder het roodgekleurde vocht staat. Vanaf nu kun je al van de kimchi beginnen eten.

8. Je mag de kimchi tot 5 dagen laten fermenteren buiten de koelkast. Bewaar de kimchi hierna in de koelkast. Daar zal hij rustig verder fermenteren en een intensere smaak ontwikkelen.

9. Om de croque te maken, zet je croque-monsieurmachine of grill aan.

10. Smeer het brood aan de buitenkant in met boter, beleg de helft van het brood met de kaas en de kimchi, strooi er een snufje zout over en sluit de croque met de andere helft van het brood.

11. Bak de croque 3–4 minuten in het apparaat.

Meer lezen? Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven, Martena Duss & Laurence Roothooft, uitgegeven bij Lannoo, 25,99 euro.

Volledig scherm © RV

