Katerproof: pasta op een stokje, cloud bread en 4 andere TikTokrecepten die je in een wip op tafel zet

Kaneelrol­len zijn een hype dankzij Instagram. “Speculoos cream of cookie dough: de toppings maken het visueel aantrekke­lijk”

Het is zoetekauwen niet ontgaan: cinnamon rolls of kaneelrolletjes zijn gigantisch in trek. Een paar jaar geleden had nog niemand ervan gehoord, nu zijn er zelfs zaken die uitsluitend het zoete gebakje verkopen, zoals PEAS in Hasselt. PEAS was de allereerste in België en zelfs Europa met een vegan cinnamon roll business. Zaakvoerder Els Berx legt ons uit wat het dessert zo populair maakt. “Ik zou er makkelijk drie na elkaar kunnen opeten.”

26 december