Karolien Olaerts van Karola’s Kitchen deelt haar 3 favoriete recepten bomvol groenten. Geroosterde pompoen met feta en granaatappel, iemand?

Wie is zij?

“De bedoeling van mijn foodblog Karola’s Kitchen is om het heel laagdrempelig te houden, zowel qua kooktechnieken als qua ingrediënten”, zegt Karolien, biomedisch wetenschapper en voedingsspecialiste. “Ik let erop dat alles beschikbaar is in de betere supermarkt zoals dat dan heet omdat ik nogal snel afhaak bij een recept waarvoor ik naar verschillende winkels moet hollen. Zelf heb ik een gezin gekregen en dat praktische is er echt in geslopen de voorbije jaren.”

“Van in het begin speelden groenten de hoofdrol maar mijn gerechten zijn gevarieerder geworden. Ik ben gegroeid in het combineren van ingrediënten en ik gebruik ook nieuwere soorten pasta en vleesvervangers omdat die steeds beter worden. Omdat ik zelf al zo lang geen vlees meer eet, was het vrij logisch om op mijn blog ook principieel vegetarische gerechten te zetten. Vis komt wel voor, omdat ik dat ook af en toe eet.”

Een beetje pit

“In Vlaanderen zijn we heel braaf in het kruiden van gerechten. Door op reis te gaan en restaurants te bezoeken waar ze een wereldkeuken serveren, werd ik geprikkeld om zelf te gaan experimenteren. Zeker de Libanese en Vietnamese keuken spreken me enorm aan.”

“Het klinkt misschien contradictorisch, maar ik gebruik zelf nog het liefst echte kookboeken in plaats van blogs om recepten te maken. Ik ben dan ook heel blij dat ik dit jaar een uit de kluiten gewassen kookboek zal uitbrengen, geen paperback deze keer, maar een hardcover die je op je aanrecht kan openleggen en vol met briefjes kan plakken. Zo’n naslagwerk, daar droomt elke blogger van.”

MINESTRONE MET PESTOCROUTONS

Voor twee grote eters • 30 minuten

Voor de pestocroutons: • 50 g pijnboompitten • 50 g rucola • 20 g basilicum • 1 tl gedroogd basilicum • 1 teentje look, geperst • 4 el olijfolie • sap van ¼ citroen • verse zwarte peper en grof zeezout • 2 à 3 dikke sneden brood

Voor de minestrone: • 1 el olijfolie • 3 tenen knoflook • 1 zak diepgevroren groentebrunoise • ½ tl gedroogd basilicum • ½ tl gedroogde rozemarijn • ½ tl (kruiden)zout • een snuifje chilivlokken • 1 l water • 1 blik tomatenblokjes • 2 tl balsamicoazijn • 3 laurierblaadjes • 2 stelen boerenkool • 6 zongedroogde tomaatjes (zonder olie) • 1 blik witte reuzebonen • het sap van ¼ citroen • versgemalen zwarte peper en grof zeezout • enkele schilfers verse Parmezaanse kaas

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Laat de pijnboompitjes in een droge pan goudbruin kleuren.

3. Mix de rucola, de verse en gedroogde basilicum, de geperste look, de olijfolie, het citroensap, de geroosterde pijnboompitjes en zwarte peper in een hakmolen tot een homogene pesto.

4. Scheur het brood in hapklare stukjes en schep die met spatels om met 2 à 3 volle eetlepels pesto. Verspreid de stukjes over een bakplaat en plaats 15 à 20 minuten in de oven.

5. Schep de pestobrokjes na 10 minuten goed om en verspreid ze opnieuw over de bakplaat. Laat afkoelen op de bakplaat.

6. Snijd intussen de look voor de minestrone in dunne schijfjes. Verwarm 1 eetlepel olijfolie in een grote pot en roerbak de look ongeveer 1 minuut. Voeg de diepgevroren brunoisegroenten toe en laat ze onder regelmatig roeren sudderen, tot ze ontdooid zijn. Voeg de gedroogde basilicum, rozemarijn, chilivlokken en het kruidenzout toe en verhit 1 minuut. Voeg het kokend water, de tomatenblokjes, balsamicoazijn en de laurierblaadjes toe en laat 5 minuten doorkoken.

7. Scheur de blaadjes van de boerenkool, spoel ze grondig, zwier droog en snij samen met de zongedroogde tomaatjes in dunne reepjes. Voeg ze bij de soep en laat nog 2 minuten koken. Spoel intussen de witte reuzebonen onder koud stromend water.

8. Draai het vuur uit. Roer de witte bonen, het citroensap en twee grote eetlepels pesto door de minestrone. Serveer met de pestobrokjes en wat schilfers verse Parmezaanse kaas.

TIP: Zijn witte bonen niet zo jouw ding, dan kan je ze vervangen door wat gekookte pasta. Die kan je gerust laten meekoken met de soep. Volg de aanwijzing op de verpakking.

GEROOSTERDE POMPOEN MET FETA & GRANAATAPPEL

Voor 2 personen • 15 minuten + 30 minuten in de oven

• 1 kleine butternutpompoen, ongeschild • 2 courgettes • 2 el rijstolie (zie tips) • ½ tl komijn • 1 tl komijnzaad • ½ tl paprikapoeder • enkele stelen boerenkool • 2 tl appel-ciderazijn (of sherryazijn) • een duim dik bosje bieslook, fijngehakt • 100 g feta • 3 el granaatappelpitjes • 30 g pecannoten • versgemalen zwarte peper en grof zeezout, naar smaak

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 220 °C.

2. Schrob de pompoen schoon, verwijder de zaden en snijd beide helften in hapklare stukken. Snijd de courgettes in de lengte in twee en vervolgens in halve maantjes. Schep de pompoen- en courgettestukken om met de rijstolie, gemalen komijn, het komijnzaad, paprikapoeder, versgemalen zwarte peper en grof zeezout en plaats 25 minuten in de oven.

3. Trek de boerenkoolbladeren van de steel af en spoel en droog ze grondig. Scheur te grote bladeren in stukken. Schep de geroosterde groenten na 25 minuten om en verspreid de boerenkool eroverheen. Zet alles nog 3 à 5 minuten in de oven (let op dat de boerenkool niet verbrandt).

4. Schep de groenten om met de appelazijn en het grootste deel van de bieslook. Verkruimel er de feta overheen en bestrooi met de granaatappelpitjes, de pecannoten en de rest van de bieslook.

OVENSCHOTEL MET BROCCOLI, CHAMPIGNONS EN MOZZARELLA

Voor 2 personen • 20 min. bereiding + 20 min. oventijd

• 1 el + 2 tl olijfolie • 1 rode ui, in dunne halve ringen • 1 broccoli, in roosjes • 250 g champignons, in plakjes • ¼ tl gedroogde basilicum • 150 g spinazie • 5 biologische eieren

• 75 ml plantaardige room • 1 bolletje biologische mozzarella of 70 g geraspte kaas • ¼ tl gedroogde basilicum

• versgemalen zwarte peper en grof zeezout, naar smaak

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een grote pan en stoof de rode ui enkele minuten. Roerbak eerst de broccoli 5 min met deksel op een laag vuur, voeg daarna de champignons toe en roerbak zonder deksel. Kruid met het gedroogde basilicum, versgemalen zwarte peper en grof zeezout. Voeg de spinazie toe en zet het vuur hoog tot de spinazie geslonken is.

3. Vet een ondiepe ovenschaal in met 2 theelepels olijfolie. Stort alle groenten erin en verdeel ze gelijkmatig.

4. Klop de eieren en het eiwit met de room. Schenk over de groenten en beweeg de schotel zacht heen en weer tot het ei goed verdeeld is. Trek de mozzarella stuk met je vingers en verdeel over de groenten. Plaats 20 à 25 minuten in de oven tot het ei gaar is en de mozzarella net goudbruin kleurt.

TIP: Serveer de broccolischotel met een tomatenslaatje.

