Kaneelrollen zijn een hype dankzij Instagram. “Speculoos cream of cookie dough: de toppings maken het visueel aantrekkelijk”

Het is zoetekauwen niet ontgaan: cinnamon rolls of kaneelrolletjes zijn gigantisch in trek. Een paar jaar geleden had nog niemand ervan gehoord, nu zijn er zelfs zaken die uitsluitend het zoete gebakje verkopen, zoals PEAS in Hasselt. PEAS was de allereerste in België en zelfs Europa met een vegan cinnamon roll business . Zaakvoerder Els Berx legt ons uit wat het dessert zo populair maakt. “Ik zou er makkelijk drie na elkaar kunnen opeten.”

Net zoals in de mode, heersen er ook trends in het Land Der Gebak. Eerst was er de cupcakerage en toen de donuthype, maar momenteel zijn kaneelrollen le dessert du jour. Het is een soort opgerold bladerdeeggebakje met, je raadt het al, veel kaneel, dat vaak wordt afgewerkt met verschillende toppings. De cinnamon rolls zoals we die vandaag kennen komen uit Zweden. Daar worden ze kanelbulle genoemd en hebben ze zelfs hun eigen nationale feestdag op 4 oktober.

Ook bij ons zie je ze bij steeds meer bakkerijen en dessertzaken in de toonbank liggen, en er zijn zelfs winkels in ons land die enkel en alleen kaneelrollen aanbieden. Zo heb je Have a roll in Antwerpen (met 11.000 volgers op Instagram) dat zojuist een tweede vestiging opende in Gent, en PEAS in Hasselt (goed voor 17.400 volgers), dat een tweede vestiging in Antwerpen zal openen. Beide zaken verkopen veganistische versies van het gebakje, en hun grote volgersaantallen tonen aan hoe geliefd het dessert in ons land is.

Eerste in Europa

“Wij hebben de populariteit van cinnamon rolls gaandeweg zien groeien.” vertelt Els Berx van PEAS. “Toen we zo’n 3 jaar geleden begonnen waren kaneelrollen lang niet zo populair als nu. Hier in België hebben wij dus zo’n beetje de trend gezet”, zegt Els. “Maar cinnamon rolls bestaan natuurlijk al superlang. In Amerika en Scandinavische landen is dat al sinds jaar en dag een rage.”

Volledig scherm Els Berx, zaakvoerder van PEAS. © FoodLove

Instagram-effect

Voor de plotse populariteit hier bij ons zijn er volgens Els verschillende verklaringen. “In het eerste coronajaar sloegen veel mensen thuis aan het bakken, en je zag toen veel cinnamon rolls op social media. Je krijgt dan het Instagram-effect: het ziet er heel mooi en lekker uit, dus mensen willen het zelf ook eens proberen. Maar kaneelrollen zijn vrij moeilijk om te maken, zeker als je ze lekker luchtig wil krijgen. Daarom verkiest men vaak om ze te kopen, bij ons of ergens anders.”

De original cinnamon rolls zijn opgerold met kaneel en suiker, maar vooral de kaneelrollen die afgewerkt zijn met allerlei toppings verkopen goed, stelt Els vast. “Wij hebben er onder andere met speculooscrème, chocolade-hazelnoot, appel-tatin en cookie dough. Die toppings maken het gebakje natuurlijk visueel ook heel aantrekkelijk.”

Het is waarschijnlijk een van de redenen waarom zowel PEAS als Have a roll zoveel volgers hebben op Instagram. “Wij zijn heel aanwezig op sociale media, en hebben vanaf dag een hard aan ons merk gewerkt. 17.000 volgers, dat is best veel voor een zaakje uit Hasselt. Inmiddels zijn we bekend over heel Vlaanderen. Het feit dat we al drie jaar op rij de Belgische Vegan Award voor beste gebak wonnen, heeft ons natuurlijk ook veel visibiliteit gegeven.”

Aflaat

Toch heeft de toegenomen populariteit niet alleen met corona of social media te maken, volgens Els. “Het feit dat onze rolls veganistisch zijn, speelt volgens mij ook mee. Dat is geen trend meer: de plantaardige markt zal alleen nog maar blijven groeien. Mensen zien het ook als een soort ‘goedmakertje’. Ze denken: ik koop iets veganistisch, dus ik heb iets goed gedaan voor de planeet. En het is ook nog eens lekker! Zo koop je een beetje een goed gevoel. En in tijden zoals nu verwennen mensen zichzelf graag.”

Quote Het belangrijk­ste vonden we dat het lekker luchtig zou smaken, want kaneelrol­len kunnen al snel heel zwaar zijn, en daar zijn we in geslaagd. Els Berx van PEAS

Els wil met haar smakelijke kaneelrollen tonen hoe lekker veganistisch eten kan zijn, zonder te preken. “Veel klanten die bij ons binnenkomen weten niet eens dat onze rolls veganistisch zijn, zelfs niet nadat ze geproefd hebben. We hebben heel hard aan ons product gewerkt. Het belangrijkste vonden we dat het lekker luchtig zou smaken, want kaneelrollen kunnen al snel heel zwaar zijn, en daar zijn we in geslaagd. Ik zou er makkelijk drie na elkaar kunnen opeten. Maar het blijft natuurlijk wel een guilty pleasure.” (lacht)

PEAS bevindt zich in de Minderbroedersstraat 32 in Hasselt. Op 4 januari opent een tweede vestiging in de Wiegstraat in Antwerpen.

Have a roll is in de Oudaan 15/31 te Antwerpen. De vestiging in Gent bevindt zich in de Kouterdreef 8.

