Kaaslovers, opgelet: de ‘raclettebowl’ is hip in Parijs (en zo maak je ’m zelf)

Pokébowls, buddha bowls, rijstbowls: aan foodtrends in kommetjes geen gebrek. Maar met voorsprong onze favoriet tot nu toe? De raclettebowl. In Parijs verschijnt de cheesy lekkernij op steeds meer menukaarten. Thuis eens testen? Met dit recept flans je zo’n bowl in een wip ineen.

Voor wie ook maar een beetje van kaas houdt, is raclette een waar feest. Die warme, gesmolten kaas. Die hartige patatjes en charcuterie om in de warme, gesmolten kaas te doppen. Een glaasje witte wijn erbij. Een beetje bieslook eroverheen. Foodgasm: daar komt-ie.

In Frankrijk zijn ze ook helemaal verzot op het kaasgerecht. Het is dan ook comfortfood pur sang, quoi. In hoofdstad Parijs doen racletterestaurants tijdens de herfst- en wintermaanden dan ook gouden zaken.

Coronaproof

Eentje van die restaurants, The Grilled Cheese Factory, komt dit najaar met een geniale variatie op de cheesy klassieker: de raclettebowl, of zeg maar raclette uit het vuistje. Het concept is simpel: plaats patatjes, charcuterie en andere klassieke bijgerechten voor raclette in een kom en overgiet ze met gesmolten kaas. Coronaproof, want je zit niet met z’n allen in dezelfde pot, en lekker handig, want makkelijk mee te nemen en je hoeft achteraf geen toestel schoon te maken.

Of het idee echt bij The Grilled Cheese Factory ontstond, is twijfelachtig. Feit is wel dat heel wat andere Franse restaurants de hype volgen en dit najaar hun eigen raclettebowl op de kaart zetten. Graag ook een raclettebowl op jouw tafel thuis? Jij vraagt, wij delen een recept.

Raclettebowl in 4 stappen

1. Kook aardappelen tot ze gaar zijn of bereid ze in de oven. Snijd in stukjes en plaats ze in een kom.

2. Maak rolletjes van charcuterie naar keuze (parmaham, pancetta, gerookte ham, rauwe ham,...) en dresseer ze op de binnenrand van de kom.

3. Snijd een ui en fruit ze in de pan met wat boter of olie tot ze gekarameliseerd zijn. Voeg toe aan de kom.

3. Maak de kaassaus door raclettekaas in een pannetje of in de microgolfoven te laten smelten.

4. Giet de kaassaus over de ingrediënten in de bowl. Werk af met een beetje fijngesneden bieslook eroverheen, wat zilveruitjes, fijngesneden augurk of wat je hart ook begeert.

