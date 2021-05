In ’t groen of gegrild: 5 verrassende recepten van groentechef Seppe Nobels voor de Vlaamse asperge

‘Honeycomb’-pas­ta is het nieuwe gerecht dat het internet verovert en perfect voor liefheb­bers van lasagne

21 april Er vallen heel wat goede receptjes te rapen op het internet, en dan vooral op sociale medium TikTok. De gekte rond de feta-pasta die de kaas in alle supermarkten deed uitverkopen, is nog maar net voorbij en er is alweer een nieuwe hype op de video-app. ‘Honeycomb’-pasta (letterlijk: honinggraatpasta) vergt net iets meer moeite, maar is wel een fotootje of twee waard.