In de ranglijst van beste voedingsstijlen voor 2022 scoort dit alwéér het hoogst

Zoals elk jaar brengt het U.S. News & World Report met de hulp van voedingsexperts een ranking van de beste voedingsstijl van het moment uit. Denk daarbij niet meteen aan gewichtsverlies – al geeft het panel elk dieet daarvoor ook een score op vijf. Ook eetpatronen die meer gebonden zijn aan een levensstijl, zoals vegetarisch of Aziatisch, verschijnen in de lijst. De winnaar? Die zagen we van mijlenver aankomen.

Elk jaar brengt het U.S. News & World Report, een van de grootste nieuwsplatformen van de Verenigde Staten, met een panel van gezondheids- en voedingsexperts het Best Diet Report 2022 uit. Handig voor wie zijn of haar eetgewoontes onder de loep wil nemen, of wil omgooien. In het rapport krijgen veertig ‘diëten’ punten op vijf voor gezondheid en gewichtsverlies, om dan met een algemene score in een ranking van minder naar meer gezond geplaatst te kunnen worden.

En kijk: het mediterrane dieet is voor het vijfde jaar op rij uitverkozen tot het allerbeste. Voor gezondheid scoort het een verpletterende 4,8 op 5, voor gewichtsverlies een 3. Algemene score: een 4,2 op 5.

Als God in Griekenland

Het gaat bij het mediterrane dieet dan ook niet om honger lijden, sapjes drinken of alleen groenten eten. Wie de mediterrane levensstijl volgt, leeft nog altijd een beetje zoals God in Frankrijk. Of beter gezegd: zoals God in alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Je consumeert dan vooral groenten, fruit, noten, peulvruchten, volle granen, magere zuivelproducten, olijfolie, gevogelte, vis en matig alcoholgebruik. Al is het wel belangrijk dat die ingrediënten gecombineerd én gebalanceerd worden, want het is net de mix van al dat lekkers die het eetpatroon zo gezond maakt.

Quote Dat het mediterra­ne dieet met stip op nummer één staat, komt ook door de levens­stijl die daarmee gepaard gaat.

Dat het dieet met stip op nummer één staat, komt ook door de levensstijl die daarmee gepaard gaat. In mediterrane landen worden sociale interacties tijdens het eten hoog in het vaandel gedragen. Een gezellige tafel met vrienden en familie, socializen en bewust genieten van de producten op tafel is volgens het Best Diet Report 2022 net zo belangrijk als wat je eet.

Qua gekende voordelen van het dieet, wordt het gelinkt aan een langere levensduur, een beter metabolisme en gezondere darmen. Het zou ook helpen voor een goede gezondheid van het hart en geheugen, en de kans op diabetes, hoge cholesterol, hoge bloeddruk, dementie en borstkanker verminderen.

Flexitariërs boven

Andere bekende diëten vervolledigen de top 10. Zo prijkt op drie het flexitarische dieet, met een score van 4,7 op gezondheid en 3,5 op gewichtsverlies. Op een gedeelde vijfde plaats staat het Weight Watchers-dieet, met ook een 3,5 op 5 voor gewichtsverlies en een 4,4 op 5 voor gezondheid. Op plaats negen staat vegetarisch eten, en het Scandinavische eetpatroon prijkt met een gezondheidsscore van 4,4 en een score van 2,9 op gewichtsverlies op tien.

De volledige top 40 van het U.S. News & World Report vind je hier.

