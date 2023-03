“Ik vroeg mijn vriendin ten huwelijk terwijl ze smulde van een praline”: jullie ultieme geluksmomenten met Leonidas

Waar de pralines van Leonidas op tafel komen, worden onvergetelijke herinneringen gemaakt. Al 110 jaar lang is de meesterchocolatier deel van ons erfgoed en smaakmaker van gesprekken, mooie momenten en memorabele gebeurtenissen. Heel wat lezers gaven antwoord op de vraag: wat is jouw geluksmoment met Leonidas?

Hilde (41) uit Zele

“Toen ik vroeger bij mijn dooppeter langsging, mocht ik altijd in de voorplaats een praline nemen. Hij zei dan altijd: ga maar eentje halen en ga eens rond! Dan mochten we op zijn schoot zitten, die praline opeten en daarna op zijn platenspeler muziek opzetten. Dat zal ik nooit vergeten. Mijn dooppeter is jaren geleden overleden, maar telkens wanneer ik een praline van Leonidas eet, denk ik terug aan die tijd. Lieve peter, deze is voor jou.”

Manon (38) uit Sint-Pieters-Woluwe

“Mijn naam is Manon en sinds ik een kind was, gaf mijn moeder me het aantal Leonidas Manons dat mijn leeftijd vertegenwoordigde. Zo ging ik van kleine zakjes in kleine bundels naar veel grotere bundels. Ze is er niet meer om het te doen, maar ter ere van haar koop ik er altijd een paar op die dag!”

Peggy (48) uit Wichelen

“Mijn mooiste Leonidas-moment? Het wekelijkse koffiemoment in het woonzorgcentrum bij mijn tante en de andere bewoners. Ik neem altijd een praline voor hen mee en daarmee vrolijk ik ze telkens weer op. Altijd weer een fantastisch moment!”

Barbara (36) uit Hamme

“Ik ben kinderpsychologe en werk vaak rond sociale vaardigheden in het echte leven, zoals naar de winkel gaan. Vaak ga ik met mijn kindjes langs bij de Leonidas-winkel in Bornem, waar ze ons altijd geweldig goed helpen. En de kindjes zijn altijd blij wanneer ik een zakje pralines koop om te delen.”

Patricia (64) uit Juprelle

“Toen we voor het eerst naar Japan op reis gingen, namen we een doosje van 1 kg pralines mee om ons gastgezin te bedanken. Zo’n uitzonderlijke smaak hadden ze nog nooit geproefd. Sindsdien nemen we altijd een doosje Leonidas mee wanneer we op vakantie gaan. Het doet ons plezier om te zien hoeveel plezier anderen van chocolade hebben.”

Kim (42) uit Heusden-Zolder

“In de winter genieten we samen met onze twee kindjes in de zetel van een kop warme chocolademelk en een bordje hartjespralines, wit met praliné. Zo laten we op een knusse, lekkere manier zien dat we heel veel van hen houden. Van die momenten genieten we alle vier …”

Aurélie (35) van Frameries

“De beste herinnering is toen ik voor het eerst Leonidas eieren kocht. Maar het mooiste moment was toen mijn kinderen de indrukwekkende hoeveelheid eieren in alle kleuren ontdekten. Ze waren allemaal blij en het was Pasen voor de tijd. We proefden elk ei en raadden de smaken (als een raadspelletje, maar met mate), het was echt een leuk moment! Tot slot hebben we de gewoonte om Leonidas chocolade te geven aan onze familie voor elke gebeurtenis, of wanneer we een gebeurtenis tussen ons vieren! Het is een traditie geworden!”

Yves (55) uit Namen

“Toen ons zoontje gedoopt werd, vonden we het nogal banaal om de gasten een zakje snoepjes mee naar huis te geven die toch niemand lust. Dus vervingen we de snoepjes door vier pralines van Leonidas. Ultieme verwennerij voor iedereen!”

Dominique (67) uit Seraing

“De dag dat ik mijn verloofde haar eerste Leonidas-pralines gaf, vergeet ik nooit. Die vond ze zo lekker, dat ik haar meteen daarna ten huwelijk vroeg. Gelukkig zei ze ‘ja’.”

Martine (46) uit Zwijndrecht

“Bijna 20 jaar geleden kon ik tijdens mijn zwangerschap geen chocolade eten. 9 maanden lang! Ik werd er zo misselijk van. Maar de dag dat ik bevallen was, kwam mijn man binnen met de grootste doos witte Manons. Man man man ❤️ Mijn schoonmoeder nam er ook eentje, maar durfde geen tweede te nemen. Het was wel mijn doos, hé! De dag erna had mijn man opnieuw de grootste doos bij, want de eerste was al op …”

Nathalie (53) uit Sint-Niklaas

“Ik ga graag shoppen in Gent. Een heerlijk dagje rondstruinen, maar voor ik begin: een kopje koffie met een Manonpraline, uitkijken over de Vrijdagmarkt, lekker in het zonnetje.”

Jessie (32) uit Meerhout

“Zo’n vier of vijf keer per jaar gaan we naar zee. Op weg terug naar huis rijden we speciaal langs De Haan om er pralines te halen. Elke keer maken we er een Leonidas-momentje van. We kopen zeker een kilogram witte pralines en wanneer we twee uur later thuiskomen, is die doos alweer leeg.”

Christine (61) uit La Louvière

“Op 18 februari vierden we het 73-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders. Dat grote geluk hebben we met de hele familie gedeeld. En met een doos heerlijke pralines van Leonidas. Mama en papa zijn 90 en 95, maar appreciëren zo’n lekkere chocolade nog steeds. Bedankt voor jullie talent, Leonidas!”

Heb jij een memorabele herinnering aan de chocolade van Leonidas? Deel ze en maak kans op een van de 110 doosjes pralines. De Belgische meesterchocolatier trakteert, want het verovert al 110 jaar het hart van fijnproevers. In het bijzonder met zijn iconische ‘Manon’-praline. Om die verjaardag te vieren, lanceert Leonidas drie exclusieve nieuwe smaken: de Manon Café serré, de Manon Ruby en de Manon Caramel blond.