Ibericoham-, shiitake- of kreeft? Op Internationele Krokettendag kan je deze originele soorten bestellen

Op heel wat menukaarten in België kan je kroketten terugvinden, maar onze noorderburen houden pas écht van de snack. Nederlanders zijn zo gek op kroketten dat ze ze zelfs tussen hun broodjes stoppen, en volgens de Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging eten ze er samen jaarlijks zo'n 300 miljoen.

Kudos voor kroketten

Toch komt de eerste (vlees)kroket waarschijnlijk uit Frankrijk. In een kookboek uit 1705 vond men een recept van de kok van Lodewijk XIV voor kroketten (‘croquets’), en volgens culinaire deskundigen is dat dan ook het oudste recept van het gerecht. Die croquet was zo groot als een ei. De vulling werd gepaneerd, maar zonder bechamelsaus, en vervolgens in reuzel gefrituurd. Het oudste, bekende Nederlandse recept voor kroketten dateert uit 1830, dus kudo's voor de kroket gaan naar de Fransen. Merci!

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images/Image Source

Vanaf de negentiende eeuw werden kroketten gepaneerd met broodkruimels en in boter of reuzel gebakken volgens een receptenboek uit 1868. In die periode was het niet langer een hapje voor royalty, maar eerder een manier om vleesoverschotten te verwerken. Pas na de Tweede Wereldoorlog evolueerde het naar de snack zoals we hem vandaag kennen.

Streetfoodklassieker

Inmiddels zijn er tal van heerlijke varianten ontstaan, en is de kroket een echte streetfoodklassieker waar je alle kanten mee op kan. Er is natuurlijk de gewone aardappelkroket die in ons land bijzonder populair is, maar ook vleeskroketten, kaaskroketten en garnaalkroketten doen het altijd goed. Die laatste zagen hun oorsprong trouwens aan het IJzerfront.

En niet alleen de vulling, maar ook het korstje kent tal van varianten. Zo gebruikt men naast paneermeel tegenwoordig ook panko, crackers, cornflakes of zelfs popcorn. In feite kan alles, zo lang het maar krokant is vanbuiten en zacht vanbinnen. Loopt het water je al in de mond? Hieronder tonen we je enkele heerlijke vullingen voor kroketten die je vast nog niet kende, en waar je ze kan bestellen.

1. Bouillabaissekroket

Verse vis, toast en rouille, maar dan in een kroket. Jawel! Odette’s Croquettes is gespecialiseerd in kroketten en biedt tal van heerlijke versies van het gerecht aan. Het moeilijkste is kiezen: ze hebben onder andere een mosselkroket, een ibericokroket, een bospaddenstoelenkroket, een varkenswangetjeskroket, een linzenkroket, een kroket met Oud Brugge-kaas en een kroket met scampi-knoflook.

Odette's Croquettes bestel je hier.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Witloofgratinkroket

In Brussel vind je een heuse Croquetmobile die tal van klassiekers in een nieuw jasje steekt. De keuze is gigantisch groot: er zijn kroketten met asperges, garnalen en witloof in de oven, maar er zijn er ook met chili con carne, eend met porto en sinaasappelsaus, foie gras en stoofvlees, en daar stopt het lijstje nog lang niet.

Croquetmobile bestel je hier.

3. Shiitakekroket

Shiitakes vinden we meestal terug in Aziatische gerechten, maar bij Kroket stoppen ze die ook in een, nu ja, kroket. Wie geen fan is van paddenstoelen kan gerust gaan voor de gorgonzola-, garnalen-, stoofvlees- en kabeljauwkroket.

Kroket bestel je hier.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: