Het perfecte paasmaal: met deze receptenwijzer vind je een gerecht dat bij je past

3 plantaardi­ge recepten die non-believers overtuigen, volgens Madam Bakster, Karola’s Kitchen en Elisabeth Van Lierop

Deze hele maand loopt in ons land de VeggieChallenge van EVA, die de Belgen meer plantaardig wil doen eten. Op zoek naar inspiratie? Karolien van Karola’s Kitchen, Elisabeth Van Lierop van plantbased.be en Laura Verhulst a.k.a. Madam Bakster delen hun beste tips om lekker plantaardig te koken en een recept dat een must is in je receptenboek.

3 maart