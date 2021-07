Het mosselseizoen is geopend: op deze plekken eet je overheerlijke mosselen

In juli wordt doorgaans het startschot gegeven voor het mosselseizoen. Dat betekent dat we weer aan tafel kunnen schuiven bij heel wat restaurants, voor een dampende pot met smakelijke schelpen. Loopt het water je al in de mond? We pikken er tien populaire plekken uit.

Sommige mensen zijn overtuigd dat je enkel mosselen kunt eten in maanden met de letter ‘r’. Een hardnekkig misverstand, blijkbaar. Dit fabeltje stamt nog uit de tijd dat er geen gekoeld vervoer beschikbaar was en de lekkernij enkel verkocht kon worden in de koude herfst- en wintermaanden. Maar dankzij de vooruitgang van technologie en een gesloten koelketen is dat probleem van de baan. Nu kunnen we dus proeven van verse Zeeuwse mosselen vanaf begin juli tot de eerste helft van april in het jaar daarop. Geheugensteuntje nodig? Mosselen kan je bijna het hele jaar door eten, behalve in de lente.

Wie ten volle wil genieten van dit culinaire seizoen kan thuis een potje bereiden. Ga je liever uit eten? Dan kan je terecht bij deze topadresjes.

ANTWERPEN

1. An’s Hoeve, Antwerpen

Voor de culinaire lekkerbekken behoeft An’s Hoeve geen introductie meer. Vroeger kwamen Antwerpenaren met de veerpont naar het gehucht Sint Anna om de beste mosselen te eten, intussen heeft dit Antwerpse etablissement de plaats ingenomen als vaste waarde. Het enige wat je hier kan overvallen: keuzestress, want op de kaart staan maar liefst acht verschillende bereidingen, zoals Marinière of Provençaalse wijze.

Wandeldijk 26, 2050 Antwerpen.

2. De Engel, Zandhoven

Ondergetekende is opgegroeid in Zandhoven en kan beamen: het interieur is niet bijster gezellig - schrik niet als de zaal vol zit met gepensioneerden - maar de mosselen zijn om duimen en vingers bij af te likken. Durvers kunnen hier zelfs rauwe schelpjes bestellen als voorgerecht.

Langestraat 12, 2240 Zandhoven.

LIMBURG

3. Frituur Stas-Dejong, Tongeren

In 1932 begon grootmoeder Stas met een frituur in de Muntstraat. Meer dan tachtig jaar later is haar zaak uitgegroeid tot een iconische plek doordat hier enkel Zeeuwse mosselen van de allerbeste kwaliteit geserveerd worden. Dat ze ook uitblinken in het bereiden van frietjes is een grote win-win, als je ’t ons vraagt.

Grote markt 29, 3700 Tongeren.

4. Brasserie Kiewit, Zonhoven

Voor lekker seafood, één adres: Brasserie Kiewit in Zonhoven. Rudy Vandenabeele staat er achter de kookpotten. Zijn grootvader was een Oostendse visser, hijzelf is al eens verkozen geweest tot ‘beste Belgische Mosselkok’. Zegt genoeg, toch?

Heuveneindeweg 129, 3500 Zonhoven.

WEST-VLAANDEREN

5. Kombuis, Oostende

Laat je niet misleiden door de vintage, afgeleefde gevel: Kombuis is wel degelijk een van de trekpleisters in de Koningin der Badsteden. Of de royale porties daar voor iets tussen zitten? Misschien. Hier worden grote, diepe borden gevuld met 1,3 kilogram mosselen van superieure kwaliteit. Je hebt de keuze tussen 13 verschillende bereidingen. De specialiteit zijn mosselen Kombuis: met een sausje van ajuin, tomaat, champignons, harissa en calvados.

Van Iseghemlaan 24, 8400 Oostende.

6. Oesterput, Blankenberge

Een begrip in de wereld van schaal- en schelpdieren. Het begon allemaal in 1888 toen Pieter Devriendt - Pito voor de vrienden - de eigenaar was van de eerste oesterput. Nu zijn we vier generaties en 133 jaar later en is de loods van Pito een succesvol restaurant geworden, en een van de beste mosseladressen aan de kust. Naar verluidt liggen de schelpen hier op je bord maximaal twaalf uur nadat ze geoogst zijn in Zeeland.

Wenduinse Steenweg 16, 8370 Blankenberge.

OOST-VLAANDEREN

7. Brasserie Bridge, Gent

Een dagje Gent kan je perfect combineren met een bezoek aan Brasserie Bridge, want dit restaurant ligt midden in het historisch centrum van de stad. Toch zitten hier niet alleen toeristen, maar ook veel Gentenaren. De reden: volgens de locals eet je hier de beste mosselen. Wij geloven hen op hun woord.

Sint-Baafsplein 21, 9000 Gent.

8. Nenuphar, Afsnee

Tien minuutjes rijden van Gent, en je arriveert bij Nenuphar. Het restaurant kreeg een plaatsje in de Michelingids met de vermelding: ‘Beste mosselen met verse frieten van Oost-Vlaanderen’. Niet niks. Daarbovenop sleepte het ook de vermelding ‘Aangenaamste terras van Gent’ in de wacht. Dat je lekker kan smullen op een prachtig terras met uitzicht op de oevers van de Leie, is fijn meegenomen.

Afsneedorp 28, 9051 Afsnee.

VLAAMS-BRABANT

9. Kraaiennest, Steenokkerzeel

Een restaurant met faam over heel België. Neem maar eens een kijkje op Tripadvisor: de reacties zijn stuk voor stuk lovend, en gaan altijd over de lekkere mosselen. “Een absolute aanrader wanneer je zin hebt in lekkere mosselen.” “De beste mosselen in omstreken!” “Een plek zonder veel franjes, maar steeds de lekkerste mossel/friet van gans België.” En: “Zulke lekkere mosselen vind je zelfs aan de kust niet!”

Emile Torrekensstraat 2, 1820 Steenokkerzeel.



10. Vital, Gelrode

Vital stond lange tijd bekend als dé mosselplek regio Leuven, tot een brand roet in het eten gooide in 2008. Het restaurant verhuisde, de kaart bleef dezelfde. En gelukkig maar, want je kan mosselen op maar liefst achttien verschillende manieren bestellen. Op Spaanse (met chorizo), Russische (met wodka), Thaise (met koriander en kokosmelk), Mexicaanse (met spicy kruiden) en Italiaanse (met pesto) wijze. Provençaals, met witte wijn, lookroom, ... Kortom: opties genoeg.

Leuvensesteenweg 525b, 3200 Gelrode.

Wie wil, kan ook mosselen aan de voordeur laten leveren. Lunch Garden en Deliveroo slaan namelijk de handen in elkaar. Op 21 locaties in België kan je een bestelling plaatsen en levert een maaltijdkoerier een portie mosselen aan huis. Ze worden op vier verschillende manieren bereid: natuur, met witte wijn, met look of op Thaise wijze.

