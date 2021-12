Het beste van twee werelden: de ginsecco is de perfecte cocktail voor de feestdagen

Goed Gevoel Champagne­cock­tail met granaatap­pel en gegrati­neer­de coquilles met zeekraal: verwen jezelf of elkaar met dit liefdesdi­ner van Sandra Bekkari

Liefde gaat door de maag. Of het nu de liefde voor jezelf, je partner of een vriend(in) is. Vier de liefde dit weekend daarom extra met een gezond, eenvoudig en vooral overheerlijk vijfgangenmenu van Sandra Bekkari. Zondag andere plannen? Elke dag is romantisch als jij hem zelf maakt. Aandacht voor elkaar, met iets lekkers erbij: dàt is het. “Gewoon aanwezig zijn (écht aanwezig) in dezelfde ruimte werkt al verbindend. Laat de ene de mise-en-place doen, terwijl de andere achter het fornuis staat.”

