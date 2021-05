Hersenhonger? Mondhonger? Honger komt in 8 soorten, maar schijn bedriegt. “Niet alle hongergevoelens zijn écht”

Van alcoholhonger tot harthonger, honger komt in alle vormen en maten. Maar geen buikgevoel is ook zo bedrieglijk. Het is dus goed om te weten wat er precies knaagt in je maag, als je om tien uur ’s ochtends naar de chocolade grijpt omdat je buik weer eens bromt als een beer. Diëtiste Sanne Mouha legt hoe je acht verschillende hongers van elkaar onderscheid en geeft tips om ermee om te gaan. “Als je elke keer met een zak chips naar je favoriete tv-programma kijkt, is de begingeneriek op den duur genoeg om hersenhonger te triggeren.”