Gezond uit het zuiden: 3 favoriete mediterrane lekkernijen van een olijfolie-experte

16 augustus Wat krijgt het gezin van een topchef voorgeschoteld? En welke ingrediënten gebruiken ze graag thuis? Deze zomer nemen we een kijkje in de keuken van enkele bekende koks. Vandaag is de Zuid-Koreaanse Ae Jin Huys aan de beurt. “Kimchi is onmisbaar in de Koreaanse keuken.”