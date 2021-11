Gen Z en millennials eten steeds minder spruitjes: wordt ’s werelds meest gehate groente binnenkort uit de keuken verbannen?

De meeste kinderen zijn niet bepaald dol op spruitjes vanwege hun uitgesproken, bittere smaak, die we, eenmaal volwassen, juist leren appreciëren. De groene koolsoort is immers vernoemd naar de hoofdstad van ons land. Toch lijkt het erop dat de nieuwe lading volwassenen en volwassenen in spe de groente liever links laat liggen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

Choux de Bruxelles, cavolini di Bruxelles, Brussels sprouts of Brusselspruit. Of je ze nu bij hun Franse, Italiaanse, Engelse of Afrikaanse naam noemt, spruitjes zijn ongetwijfeld een van de meest gehate groenten. Menig peuter en kleuter zal een zuur gezicht trekken als een met-spruitjes-beladen-vliegtuig-nabootsende vork hun mond nadert. Wetenschappers hebben recent de reden daarvoor ontdekt: een chemische reactie veroorzaakt een geur als die van rottend vlees, zo blijkt. Je zou van minder een zuur gezicht trekken.

Vitaminebom

Maar los van die onaangename geur op jonge leeftijd is het een feit dat spruitjes nu eenmaal een nogal geprononceerde smaak hebben. Met wat culinaire creativiteit (een ajuintje, wat boter en look doen al veel) kan je de groene groente echter zeer appetijtelijk en snel klaarmaken. Spruitjes kosten ook niet veel én ze zitten bomvol vitamines. Ze bestaan uit dubbel zoveel vitamine C als sinaasappels, en ze hebben meer vezels, foliumzuur en vitamine K dan de meeste andere kolen - ze bevatten zelfs zesmaal de dagelijks bevolen hoeveelheid van die laatste aan. Van een vitaminebommetje gesproken.

Oubollige reputatie

Maar hoe gezond spruitjes ook mogen zijn, we kunnen niet ontkennen dat ze een 'oubollige’ reputatie hebben. En dat vertaalt zich ook naar cijfers van VLAM op basis van een steekproef bij 6.000 Belgische gezinnen die hun aankopen voor thuisverbruik dagelijks registreren. Daaruit blijkt dat de leeftijdsgroep boven de 65 jaar de groep is die de meeste spruitjes eet. Zij worden op de voet gevolgd door de groep van 50 tot 64 jaar, 40 tot 49 jaar en 30 tot 39 jaar.

Unsplash

Mensen jonger dan 30 jaar, Gen Z en de jongste leden van de millennialgeneratie, eten het minst graag spruitjes, zoveel is duidelijk. In feite heeft die leeftijdsgroep nog nooit zo weinig spruitjes gegeten als in het jaar 2020, als je de cijfers gaat vergelijken met de jaren voorheen. Betekent dit dat we het zwarte schaap binnenkort vaarwel zeggen en 'm spoedig zullen mogen rekenen tot de zogenaamde ‘vergeten groentes’? Het is tenslotte de groep van Gen Z en millennials die de daaropvolgende generatie zal moeten voeden. Als zij beslissen hun spruit geen spruiten voor te schotelen, zou dat zomaar eens hun einde kunnen betekenen.

Bommagroente

En ook op oma en opa moet niet gerekend worden voor de introductie van de groente, want bij de leeftijdsgroepen 30 tot 39 jaar en 40 tot 49 jaar zien we tevens een afname in het verbruik van spruitjes in 2020 ten opzichte van 2019. Dit terwijl de leeftijdsgroepen van 50 tot 64 jaar en 64 + juist méér spruitjes zijn gaan eten.

Op basis van deze cijfers kunnen we dus voorzichtig stellen dat de status van ‘bommagroente’ die spruitjes heeft niet geheel onterecht is. Toch mogen we het potentieel van de groente die vernoemd werd naar onze hoofdstad niet onderschatten. Wat dacht je van een puree met spruitjes en spek, krokante spruitjes met yoghurtdip of gratin van spruitjes en pancetta? Probeer het eens, en bedank ons later.

