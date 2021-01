Geen zin in een huis dat naar frietvet ruikt? Dit kan je allemaal doen met een airfryer

De airfryer is in steeds meer keukens te vinden. De naam doet vermoeden dat je er enkel mee kan frituren, maar niets is minder waar. Je kan er heel wat verschillende bereidingen mee maken. We leggen je graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Een airfryer is in essentie een friteuse die werkt op hete lucht. Met een minimum aan olie kan je er knapperige, gefrituurde gerechten mee maken. Niet per se gezond, maar wel gezonder dan eten bereiden in een traditionele friteuse. Bovendien kan je er ook best verrassende dingen mee klaarmaken

1. Koekjes bakken

Koekjes bakken in een airfryer? Dat kan! Maak platte schijfjes met je beslag en plaats ze op een bakpapier in het mandje van de airfryer. Niemand die het verschil proeft met een traditionele oven!

2. Vis bakken

Ben jij een visfanaat? Ook dan kan de airfryer je van dienst zijn. Door de combinatie van de hoge temperatuur en de luchtverwarming schroeit je vis snel dicht, waardoor sappen, vitaminen en mineralen maximaal worden behouden. Gebruik hier sowieso bakpapier of aluminiumfolie.

3. Biefstuk marineren

Een biefstuk in de airfryer? We durven wedden dat er wel wat mensen zijn die nu hun wenkbrauwen fronsen. Toch moet je dit echt eens proberen! O.a. de Nederlandse website Kookfans heeft richtlijnen voor hoe je het moet doen. Het resultaat is een malse en sappige biefstuk. Ook je favoriete marinade doet wat ze moet doen in de airfryer.

4. Gegrilde, knapperige groenten

Het klinkt tegenstrijdig, maar je kan ook gezond airfryen. Een gerecht op basis van gegrilde groenten bijvoorbeeld. Het enige waar je goed op moet letten, is dat je groenten ongeveer allemaal dezelfde baktijd hebben. Hou die baktijd ook effectief in de gaten. Bij 8 minuten zijn de groenten meestal nog knapperig. Mag het voor jou wat zachter, geef ze dan nog een tweetal minuten extra. Voeg wat gekruide kippenreepjes toe, of heerlijke scampi’s, en serveer met rijst. Gemakkelijker kan niet!

5. Pasta

Pasta klaarmaken in de airfryer is wat moeilijker, omdat je geen droge pasta in de airfryer kan koken. Toch zijn er wel wat pastagerechten die je met behulp van de airfryer sneller kan klaarmaken. Lasagne bijvoorbeeld. Die maak je sneller klaar in de airfryer dan in de oven. Net als bij een lasagne in de oven, moet je wel wat voorbereidingswerk doen op je fornuis.

