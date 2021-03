Geen calorieën tellen, maar gewoon genieten: 3 recepten uit het nieuwe kookboek ‘Goei eten’ van The Messy Chef

Ooit begon Jelle Beeckman te koken als uitlaatklep tijdens het studeren. Nu kan hij zich een leven zonder niet meer voorstellen. “Ik kook gewoon waar ik goesting in heb, met goeie producten. Plezier hebben in de keuken is voor mij het belangrijkste. Mijn tweede boek heet ‘Goei eten’, wat zoveel betekent als comfortfood, met grote kommen en grote schalen op tafel.” Pure fun tussen de potten en pannen: maak kennis met The Messy Chef.

Wie is The Messy Chef?

• Jelle Beeckman (32)

• verslaafd aan koken en maatschappelijk werker bij een CLB

• bracht eerder al The Messy Chef: Lekker normaal, abnormaal lekker uit en is regelmatig te horen bij De Madammen op Radio 2

• samen met Janne, papa van Fauve (2,5) en Charles (1,5 maand), woont in Beernem

• @the_messy_chef_jelle op Instagram

“In de middelbare school was ik niet zo’n goeie student. ­Tijdens de examens stak ik heel wat tijd in mijn middagmaal. Het was het enige wat me kon ontspannen en waaruit ik energie kon halen. Mijn eten was lekkerder dan mijn punten, helaas. (lacht) Zo is het begonnen, en met de jaren heb ik Instagram en Facebook ­ingezet om er mijn al dan niet gebakken ei in kwijt te raken. Intussen neemt koken een heel deel van mijn leven in beslag. Het is enorm boeiend om mijn job bij het CLB te combineren met het koken. Want nu kook ik en begeleid ik zelf de leerlingen die zich niet zo goed in hun vel voelen. De cirkel is rond.”

“De naam The Messy Chef kwam er omdat ik vrij chaotisch ben in mijn hoofd en daardoor ligt mijn keuken er soms wat slordig bij. Ik kook gewoon waar ik goesting in heb, met goeie producten. Plezier hebben in de keuken is voor mij het belangrijkste. Mijn tweede boek heet ‘Goei eten’, wat zoveel betekent als comfortfood, met grote kommen en grote schalen op tafel. Net zoals wanneer je thuiskomt met je vriendin en je pa zegt: ‘’t Is een goei meiske.’ Dan weet je: het is in orde. Goeie seks is ook altijd beter dan ­gewone seks. (lacht) Daarnaast tel ik geen calorieën en ik ben er niet mee bezig dat ik bijvoorbeeld twee dagen na elkaar vlees gegeten heb.”

“Ik kook elke dag en post dat op Instagram om te tonen dat dat lukt, met een gewone job en twee kindjes. Mijn vriendin Janne roert zelden in de potten. Pas op, ze kan dat heel goed en ik ben na een drukke dag ook blij als ze haar signature dish, hespenrolletjes, heeft gemaakt. Maar als ik niet kan koken, is dat net als wanneer je mij als kind mijn uurtje gameboy afgepakt had. De favoriet van mijn vriendin? Dat moet mijn gebrande ­appelmoes met Jack Daniels zijn, met de beste gebakken patatjes – dat recept staat in het boek – en worst of witte pens erbij. Maar momenteel zitten we in een Thaise fase, met veel ramen en curry’s, omdat ik daar zelf veel zin in heb.”

KNOLSELDERSCHNITZEL MET TARTAARSAUS EN RUCOLA

Voor 2 personen • 20 min. + 15 min. in de oven

1⁄2 knolselder • 3 eitjes • 1 el water • 50 g bloem • 200 g paneermeel (of panko) • peper en zout • boter of olijfolie • 1⁄2 sjalotje • 1 el gesneden augurkjes • 1⁄2 el kappertjes • een paar takjes peterselie • een paar takjes bieslook • 3 el mayonaise • 50 g rucola • 1⁄2 citroen

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Snij 4 plakken van 1 centimeter dik van de knolselder. Snij of steek een rondje uit de plakken knolselder en haal de schil eraf.

3. Neem een kom en kluts daar de eieren in met het water. Neem een kom met bloem en een kom met

paneermeel (of panko).

4. Kruid de knolselder aan beide kanten met peper en zout. Haal door de bloem, daarna door het ei en daarna door het paneermeel. Herhaal dit nog een keer. Laat zeker 10 minuten rusten in de koelkast, anders valt die laag er te snel af.

5. Smelt een klont boter of olijfolie in een pan. Bak de knolselder krokant aan beide kanten. De knolselder zal nog niet gaar zijn, dus zet hem nog 15 minuten in de oven.

6. Maak ondertussen de tartaarsaus. Snij de sjalot, augurkjes, kappertjes en kruiden fijn. Meng onder de mayonaise. Kruid met peper en zout.

7. Serveer de knolselder met de saus en rucola en werk af met een paar druppeltjes citroensap.

TIP: Je maakt hier een cordon bleu van door tussen twee schijfjes knolselder een plakje kaas te leggen en die daarna te paneren.

PIZZABALLETJES PEPERONI IN TOMATENSAUS

Voor 2 personen • 10 min. + 15 min. in de oven (boven- en onderwarmte)

1 vel pizzadeeg • 1 ui • scheutje olijfolie • 1 teentje knoflook • 1 tl oregano • 1 tl gedroogde basilicum • 200 ml passata (bv. Elvea) • peper en zout • 80 g chorizo • enkele blaadjes verse basilicum • 50 g Parmezaanse kaas

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Rol het pizzadeeg op en snij in stukken. Rol er kleine balletjes van (2 cm diameter).

3. Snipper de ui fijn. Fruit aan in een scheutje olijfolie en pers er de knoflook bij. Voeg de kruiden en de passata toe. Laat op een zacht vuurtje pruttelen. Voeg eventueel andere groentjes toe als je dat wil.

4. Kruid de deegballetjes met peper en zout en leg ze op een bakplaat met bakpapier. Snij de chorizo in dunne schijfjes en verspreid ze tussen de deegballetjes.

5. Zet de bakplaat in de oven en bak de balletjes in ongeveer 15 minuten krokant en bruin.

6. Schenk wat saus in een diep bord. Schik er de deegballetjes op. Zorg dat die niet volledig in de saus liggen of ze worden te zacht. Scheur er basilicum over, werk af met geraspte Parmezaanse kaas en eventueel nog een scheutje olijfolie.

TIP: Als vegetarisch alternatief voor de chorizo kan je blokjes courgette of courgetteschijfjes uit de oven gebruiken.

BAKJE MARSHMALLOWS: “Op een stokje valt zo’n marshmallow er altijd af bij mij. Vandaar: een bakje”

Voor 2-4 personen • 5 à 10 minuten

3 el room • marshmallows (genoeg om een aluminiumbakje vol te leggen) • 1 reep witte chocolade • 100 g

frambozen • een paar blaadjes munt • koekjes om mee te dopen

Zo ga je te werk

1. Vul het aluminiumbakje met de room.

2. Leg de marshmallows in het bakje en rasp er wat witte chocolade over. Zet het bakje 5 minuten in een oven van 200 °C of evenveel minuten op de BBQ met het deksel dicht.

3. Werk af met frambozen en fijngehakte munt. Serveer met koekjes om te dopen.

TIPS

- In de oven is dit dessertje het lekkerst, want dan karamelliseert het bovenste laagje heel mooi, bijna zoals crème brûlée. Je kan het ook op de BBQ maken. Zorg dan dat je BBQ niet superheet meer is.

-Wil je het coronaproof, neem dan kleinere schaaltjes en verdeel er de ingrediënten over.

Volledig scherm uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts en verkrijgbaar vanaf 23 maart € 24,99, borgerhoff-lamberigts.be

