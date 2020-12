Feest in een glas: bartender Philip creëert 3 verfijnde (en simpele!) kerstcocktails

NINA trakteert: win een fles non-alcoholi­sche bubbels om te toasten

15 december Kans is groot dat je ooit al eens alcoholvrij bier gedronken hebt. Iets minder ingeburgerd, maar ook bezig aan een opmars, is non-alcoholische wijn. Eens proeven? Dat kan, want samen met Vintense geven we twintig flessen weg. Proost!