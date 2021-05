Exclusief: 3 recepten uit Sergio Hermans ‘New Italian’. “De Italiaanse zin voor eenvoud en perfectie prikkelt me”

“In Italiaanse gerechten proef ik sfeer en beleving. Wat een vreugde om er samen aan tafel van te genieten. De smaken zitten al lang diep in mijn hart”, zegt Sergio Herman. Maar in onze Lage Landen vindt de sterrenchef die al te vaak in een afgezwakte versie. “De Italiaanse zin voor eenvoud, detail en perfectie in hun keuken prikkelt me voortdurend. En dus ben ik me gaan verdiepen in hun recepten, ­ingrediënten, producenten en hoe alles op het bord samenkomt.“

“Hoe krijg je die ­eigenheid en bite? Reden te meer om op zoek te gaan naar de ‘cucina nuova’, de nieuwe Italiaanse keuken. Ik heb veel respect voor het ontstaan van de gerechten, voor het ­authentieke, klassieke karakter. Maar ik probeer een extra dimensie, verdieping of verfijning toe te voegen. Mijn boek volgt de indeling van een Italiaanse menukaart: aperitivi, antipasti, primi – de pipe rigate met carbonara en krab (p. 44) – secondi – zoals de opgevulde savooikool, ­gekonfijte eend en parmezaan – tot contorni en dolci, zoals de pêche melba op pagina 45. Het resultaat zijn zestig ‘New Italian’-recepten. Buon appetito!”

Wie is Sergio?

• 51 jaar

• Sterrenchef en de man achter onder meer The Jane (**), Le Pristine (*) in Antwerpen en Pure C (**), Blueness en AIRrepublic (*) in Cadzand-Bad en Frites Atelier

• Papa van Zenna (10), Noah (12), Moon (15) en Boy (20)

1. OPGEVULDE SAVOOIKOOL, GEKONFIJTE EEND, PARMEZAAN

Voor 4 personen • 1,5 uur + 1 nacht voorbereiding

Voor de gekonfijte eendenbout:

4 eendenbouten • 4 takjes tijm • 4 takjes rozemarijn • 4 tenen knoflook, grof gesneden • 1 ui, gesnipperd • olijfolie • 500 gram ganzenvet (of olijfolie)

Voor de eendenragout:

2 sjalotten, gesnipperd • 1 el knoflookcrème (zie basisrecept op p. 44) • blaadjes van 4 takjes tijm • olijfolie • 300 gram seizoenspaddenstoelenmix, grof gesneden • scheut cognac • 50 ml witte port • 200 ml vleesbouillon • 50 ml room • 1 el gezouten boter • 4 el versgeraspte parmezaan • 4 el fijngesneden platte peterselie

Voor de mascarponecrème:

100 gram mascarpone • 2 à 3 el ciderazijn

Voor de afwerking:

1 savooikool • ijswater • olijfolie • 1 el gezouten boter • 8 el versgeraspte parmezaan

Benodigdheden: stoompan of -oven

Zo ga je te werk

1. Kruid de eendenbouten met versgemalen zwarte peper en fijn zeezout, doe ze in een ovenschaal en verdeel er de tijm, rozemarijn, knoflook en ui over. Zet de ovenschaal een nacht onder druk in de ijskast, bijvoorbeeld met een andere zware ovenschaal erbovenop.

2. Bak de volgende dag de eendenbouten goudbruin aan in een scheut olijfolie en voeg de rest uit de ovenschaal ook toe aan de pan. Zet de eendenbouten onder met het ­ganzenvet of de olijfolie en laat 40 minuten op laag vuur garen. Controleer of de bouten gaar zijn. Pluk het vlees van de bouten en zet apart.

3. Stoof voor de ragout de sjalot, knoflookcrème en tijmblaadjes aan in een hete sauspan met een scheut olijfolie. Zorg dat ze niet kleuren. Voeg de paddenstoelen toe, stoof ze 1 minuut en kruid alles met peper en fijn zeezout. Blus af met een scheut cognac en de witte port. Voeg de bouillon, room, gezouten boter en het fijngeplukte vlees van de eendenbouten toe. Laat zacht sudderen tot een smeuïge licht gebonden saus. Dit duurt tussen de 15 en 20 minuten. Voeg de parmezaan en peterselie toe aan de ragout en hou warm op laag vuur.

4. Meng de mascarpone met de ciderazijn. Breng op smaak met peper en fijn zeezout. Zet apart.

5. Blancheer vier grote koolbladeren door ze 1 minuut in een pan met gezouten water te koken en laat ze schrikken in ijswater. Dep ze droog met een schone theedoek en leg apart.

6. Snij 150 gram rauwe savooikool ragfijn en stoof die aan in een hete pan met een scheut olijfolie en de gezouten boter. Breng op smaak met peper en fijn zeezout. Meng goed door en voeg toe aan de eendenragout.

7. Schep 3 eetlepels eendenragout in het midden van elk geblancheerd koolblad. Vouw de bladeren dicht en leg ze met de naad naar onderen 2 tot 3 minuten in een stoompan of een voorverwarmde stoomoven op 100 °C. De ragout die je overhoudt kan je invriezen en later in een pasta verwerken.

8. Plaats de koolpakketjes in het midden van warme borden en schep op elk pakketje 2 eetlepels parmezaan. Schep 1 eetlepel mascarponecrème langs de pakketjes.

2. PIPE RIGATE MET CARBONARA EN KRAB

Voor 4 personen • 30 minuten + 2,5 uur voor de knoflookcrème

Basisrecept voor 400 g knoflookcrème en 1 liter gekonfijte knoflookolie:

50 tenen knoflook, gepeld (ca. 4 bollen) • 2 takjes tijm • 1 takje rozemarijn • 1 liter olijfolie

Voor de pasta:

20 stuks grote pipe rigate (of schelpenpasta) • olijfolie • 150 gram guanciale (traditioneel Italiaans spek van varkenswang), in blokjes • 2 sjalotten, gesnipperd • 1 el knoflookcrème • 1 el gezouten boter • 8 el versgeraspte parmezaan • 2 eieren, losgeklopt • 2 el fijngesneden platte peterselie • 100 gram schoongemaakte, gekookte noordzeekrab

Zo ga je te werk

1. Maak eerst de knoflookcrème en gekonfijte knoflookolie. Verwarm de oven voor tot 90 °C. Leg de knoflook in een ovenschaal met de tijm en rozemarijn. Giet de olijfolie erover en plaats 2 uur in de oven. Controleer of de knoflook boterzacht is, giet de knoflooktenen af en bewaar de olie. Mix de knoflooktenen glad in een blender of met een staafmixer.

2. Kook de pipe rigate al dente in een pan met ruim gezouten water en een scheut olijfolie. Giet af, maar vang het kookvocht op. Laat de pasta afkoelen onder koud stromend water en voeg nog een scheut olijfolie toe. Meng voorzichtig.

3. Verhit een hoge pan met een scheut olijfolie erin en bak de guanciale tot hij goudbruin is. Voeg de sjalot en knoflookcrème toe en bak even mee. Doe de pasta erbij, samen met 4 tot 5 eetlepels van het kookvocht, de gezouten boter, 2 eetlepels olijfolie en de parmezaan. Breng op smaak met versgemalen zwarte peper en fijn zeezout. Schud de pan op of roer voorzichtig door. Zorg dat alles mooi rond de pasta kleeft.

4. Haal de pan van het vuur en roer de eieren en de peterselie door de pasta. Voeg als laatste de noordzeekrab toe en meng voorzichtig door de pasta. Het is de bedoeling dat de pipe ­rigate echt goed gevuld zijn met de guanciale en krab. Verdeel alles over warme borden.

TIP: De knoflookcrème bewaar je in de ijskast in een gesteriliseerde, afgesloten pot. Zo bijft hij twee weken goed. Of je kan hem ook in porties bewaren in de vriezer.

3. PÊCHE MELBA

Voor 4 personen • 90 minuten

Voor de amandelkrokant:

50 gram eiwit • 100 gram suiker • 125 gram amandelschaafsel

Voor de pêche melba:

4 rijpe verse perziken, of uit blik • 10 verveineblaadjes, fijngesneden • geraspte schil van 1 biologische ­limoen • 500 ml perziksorbet van goede kwaliteit

Voor de afwerking:

500 ml vanille-ijs van goede kwaliteit • 4 grote (ronde) stukken amandelkrokant (zie hieronder) • takjes klaverzuring of jonge zuring, ter garnering • gevriesdroogd frambozenpoeder (natuurvoedingswinkel, optioneel)

Benodigdheden:

4 kookringen van Ø 6 cm • spuitzak

Zo ga je te werk

1. Maak eerst de amandelkrokant. Verwarm de oven voor tot 160 °C. Klop het eiwit met de suiker luchtig. Voeg het amandelschaafsel toe, meng en stort het mengsel uit op een bakplaat met bakpapier, spreid uit tot een dunne laag. Bak 10 minuten. Schep de krokant goed door en bak nog 10 minuten tot hij goudbruin is. Laat afkoelen en breek in grote stukken.

2. Als je verse perziken gebruikt, ontvel ze dan door ze even onder te dompelen in kokend water. Ontpit en snij in blokjes. Meng de verveineblaadjes en limoenrasp erdoor.

3. Leg de kookringen op een met bakpapier beklede plaat die in de vriezer past. Verdeel het perzikmengsel in de ringen en duw aan. Schep in elke ring 4 eetlepels perziksorbet, druk weer aan en zet de ringen 30 minuten in de vriezer.

4. Haal de ringen uit de vriezer en plaats ze in het midden van mooie borden. Verwarm de ringen lichtjes met je handen en haal ze er voorzichtig af. Laat het vanille-ijs iets zachter worden en schep dan in een spuitzak. Leg op elke pêche melba een stuk amandelkrokant en spuit er een dot vanille-ijs op. Werk af met de klaver- of jonge zuring en eventueel het frambozenpoeder. Serveer meteen.

'New Italian' verschijnt op 19 mei bij Nijgh Cuisine, € 34,99.

