Er zijn heel wat paaseieren met gezouten karamel: hoe deze smaak zo populair werd

Pasen en chocolade-eieren, ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De klassiekers zijn witte, pure en melkchocolade. Maar dit jaar liggen de winkels ook vol met paaseitjes met gezouten karamel. Deze smaak is altijd een schot in de roos. Waarom vinden we het zo lekker?

Met kinderen naar een supermarkt gaan is tegenwoordig een hels karwei. Want met Pasen op komst staat er overal chocolade uitgestald. Het resultaat: veel geblèr. ‘Mamàààà, ik wil dat!’ En eerlijk: we kunnen hen geen ongelijk geven. Zeker als het gaat over paaseitjes met de smaak van salted caramel. Enkel mensen met veel discipline kunnen eraan weerstaan. “Het is een van de meest geliefde en populaire smaken én de snelst groeiende smaak in het chocolade-assortiment”, zegt het familiebedrijf Libeert bevestigend.

Oorsprong

Chocolade met zeezout en karamel vind je trouwens niet alleen bij paaseitjes, maar ook bij chocoladerepen, snoep, M&M’s, ... Supermarkten liggen er vol mee. Dat hebben we te danken aan een zekere Henri Le Doux, een Franse patissier die eind jaren 70 experimenteerde met een klontje boter in zijn bekende karamel. Zijn caramel au beurre salé werd al snel een bekend Bretoens streekproduct. Hij kreeg er zelfs een award voor. In 1980 won hij een prijs voor beste dessert van Frankrijk op de internationale wedstrijd Salon International De La Confiserie.

Het duurde niet lang of andere chocolatiers begonnen ook te experimenteren met de unieke smaak. Verschillende luxezaken boden pralines, macarons en andere lekkernijen aan met een vleugje zoet en zout. In 2008 verscheen de smaak ook voor het eerst in de supermarkt: het merk Häagen-Dazs verkocht ijs met gezouten karamel. Bij ons brak de smaak echt door dankzij Tony’s Chocolonely, de hippe, eerlijke chocoladerepen met kleurrijke verpakkingen. Hun chocoladereep met melk-karamel-zeezout blijft de meest populaire uit het assortiment.

Onweerstaanbare combinatie

De vraag van één miljoen: waarom kunnen we niet weerstaan aan de combinatie van zout en karamel? Verschillende wetenschappers hebben zich erin verdiept en uit hun onderzoeken blijkt dat de combinatie van zoet, zout en lekker vettig dezelfde stoffen in onze hersenen losmaakt als een shot heroïne. Elke hap zorgt voor vuurwerk in ons brein en geeft je goesting in meer.

“Daarbij komt nog dat karamel een nostalgisch gevoel veroorzaakt”, vult foodtrendwatcher Nathalie Bekx aan. Ze redeneert dat elke grootmoeder vroeger een pak met karamellen of kleverige bonbons in de kast had staan. “Bij onze grootouders aten we zoetigheid en zelf zijn we de hartige chips-generatie. De combinatie van beide is een succes.”

