Eggs benedict op een bagel of zoet saffraan-rozijnenbrood: tover de klassieke paasbrunch om tot iets origineels

Sla met Pasen het ontbijt een keertje over en verwen je huisgenoten met een paasbrunch die eens wat anders is dan anders. Kies voor een mix van zoet en hartig, zodat iedereen aan z’n trekken komt. We geven je alvast enkele paaslekkere ideetjes. Op het menu: een overheerlijke bagel, lentesalade, een mangosmoothie en een zoet saffraan-rozijnenbroodje.

Bagel benedict

Voor 4 personen • 25 min.

Ingrediënten

• 2 grote tomaten, gehalveerd • 2 bagels • 4 eieren • 1 el wittewijnazijn • 4 plakjes gegrilde ham • olijfolie • peper en zout • handvol rucola

Voor de hollandaisesaus

• 2 eierdooiers • 2 el citroensap • zout • 200 g ​​ongezouten boter, gesmolten

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 80 °C. Bestrooi de snijkant van de tomaten met peper en zout en leg ze met de snijkant even in een hete grillpan. Hou ze warm in de oven. Snij de bagels open, bedruppel de snijkant met wat olijfolie en leg ze ook eventjes in de grillpan. Zet mee in de oven.

2. Doe voor de saus de dooiers, 2 theelepels water, het citroensap en een snuf zout in een maatbeker en en mix glad. Giet er langzaam de hete boter bij en blijf mixen tot de saus begint in te dikken.

3. Pocheer de eieren één voor één in heet water vermengd met de wittewijnazijn. Breek daarvoor een eitje in een kommetje, maak een draaikolk in het water en laat het ei voorzichtig in het water glijden. Na drie minuten haal je het gepocheerde ei met een schuimspaan uit het water.

4. Beleg elke bagelhelft met een plakje ham. Leg er een gegrilde tomaat en een gepocheerd ei op. Giet er de saus over en werk af met de rucola. Serveer meteen.

TIP: Bij de bagels passen ook perfect gebakken champignons en avocadoplakjes.

Groen lentesalade met asperges, chorizo en zachtgekookte eitjes

Voor 4 personen • 30 min.

Ingrediënten

• 150 g tuinbonen (diepvries) • 1 teentje look • 40 g rucola • handvol basilicumblaadjes • 2 el witte wijnazijn • 8 groene asperges • 2 little gem • 100 g chorizo, in blokjes • 4 eieren • ½ tl chilivlokken • 30 g geraspte Parmezaanse kaas • olijfolie • peper en zout

Zo ga je te werk

1. Blancheer de tuinbonen 5 minuten in kokend, gezouten water. Giet af, spoel onder koud water en verwijder de vliesjes.

2. Mix de look met de helft van de rucola, basilicum, de azijn en een scheut olijfolie glad. Kruid met peper en zout.

3. Snij de harde onderkant van de asperges weg. Halveer de little gems. Bestrijk de groenten met olijfolie en gril ze goudbruin in een grillpan. Bak de blokjes chorizo in een droge koekenpan krokant. Laat uitlekken op keukenpapier. Kook de eieren in zes minuten halfzacht.

4. Schik de rest van de rucola op een schaal. Verdeel er de groenten over. Bestrooi met de blokjes chorizo en kruid met de chilivlokken. Druppel er de dressing over. Halveer de eitjes en leg ze erbij. Werk af met de kaas en de resterende basilicum.

Karnemelk-mangosmoothie met kurkuma

Voor 4 personen • 12 min.

Ingrediënten

• 250 g bevroren mango • 500 ml karnemelk • sap van 2 sinaasappelen • 2 bananen • 4 cm gember, geraspt • 1 tl kurkuma • enkele takjes munt

Zo ga je te werk

1. Doe alle ingrediënten, behalve de kurkuma en de munt, in een blender en mix glad.

2. Giet de smoothie in hoge glazen, bestrooi met de kurkuma en werk af met een takje munt.

TIP: Geen liefhebber van karnemelk? Vervang die door amandel- of sojamelk.

Zoet saffraan-rozijnenbroodje

Voor 8 personen • 25 min. + 2 uur 30 min. rijzen

Ingrediënten

• 1 tl saffraandraadjes • 1 el geraspte sinaasappelschil • 15 g suiker • 600 g bloem • 11 g gedroogde gist • 2 eieren

• 80 g gesmolten boter • 300 ml lauwe melk + extra • 100 g rozijnen

Voor het kruis

• 25 g bloem • 1 tl zonnebloemolie • 2 el koud water

Zo ga je te werk

1. Bak de saffraandraadjes in een droge koekenpan lichtjes bruin. Schep in een vijzel en stamp ze fijn.

2. Meng de sinaasappelrasp onder de suiker. Meng de sinaassuiker onder de bloem. Meng de gist, saffraan, 1 losgeklopt ei en de boter onder de lauwe melk. Giet de melk bij de bloem en kneed tot een elastisch, ietwat plakkerig deeg. Leg het deeg in een met bloem bestoven kom. Dek af met een schone keukenhanddoek en laat twee uur op kamertemperatuur rijzen.

3. Kneed het deeg na het rijzen door en voeg de rozijnen toe. Verwarm de oven voor op 220 °C. Verdeel het deeg in zestien porties. Rol er mooie ronde balletjes van en schik ze in een beboterde bakvorm van 20 x 6 cm. Laat nog eens dertig minuten rijzen.

4. Klop het andere ei met een scheutje melk los en bestrijk er het broodje mee. Mix voor het kruis de bloem, de olie en het water tot een pasta. Schep in een spuitzak en spuit op elke bal een kruis. Zet het brood veertig minuten in de oven. Serveer warm of koud.

TIP: Lekker met opgeklopte en met honing gezoete mascarpone.