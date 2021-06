Een zurige Palomita met augurkenvocht, of toch liever een frisse punch met balsamico? 3 zomerse mocktails met een verrassende twist

Vermout is de nieuwe gin tonic. Barman Philip maakt er een verrassen­de NI­NA-cock­tail mee

2 juni Vergeet gin tonic of Aperol Spritz. Vermout is de nieuwe apéro van de zomer. Ervaren cocktailbarman Philip De Bruijn legt uit wat het precies is en waarom het zo immens populair is. “Het is inderdaad een gehypet drankje. En volgens trendwatchers zal de populariteit deze zomer nóg toenemen.” Smaakt dat naar meer? Probeer dan eens de NINA-cocktail met vermout: poepsimpel, maar overheerlijk.