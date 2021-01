Een hoorntje voor jou en een bolletje voor Fifi: Ben & Jerry’s verkoopt ijs voor honden

Lidl Deze homemade wortelhum­mus wordt hét broodbeleg van het jaar

Op een krokant toastje of zachte boterham, in een wrap of als groentedip, hummus is een echte allrounder. Pimp je kikkekerwtenpuree voor meer variatie met restjes groenten die je in je koelkast vindt. Geroosterde worteltjes zijn onze favoriet, want zij creëren een extra zoete, smeuïge toets.