Dit zijn de 6 lekkerste aspergerecepten: van verfijnd klassiek tot verrassend creatief

Lidl De ultieme kerstklas­sie­ker om samen van te genieten: gevulde kalkoen

Dat kalkoen op het kerstmenu thuishoort, is een traditie die we graag in ere houden. Gevuld met krokante pancetta, champignons en geurige kruiden is dit een smakelijk én dankbaar hoofdgerecht. Net zoals we weer mooie momenten aan tafel beleven met wie we graag zien, genieten we ook samen van een rijkelijke maaltijd.