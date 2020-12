Diëtiste Sanne Mouha geeft tips om je kerstdiner gezond en schuldvrij te houden: “Wat dacht je van wraps als voorgerecht?”

Goed GevoelHoe kom je de feestdagen door zonder indigestie? Er is een middenweg tussen jezelf in een coma schransen en eten als een konijntje. Diëtiste Sanne Mouha tipt ­gezonde alternatieven van apero tot dessert. “Zit jij ook overvol bij ­alleen al het idee van een kerststronk of een ijstaart na het diner? Kies dan voor sorbet.”