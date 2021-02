Decadente comfortfood kan wél licht en voedzaam zijn: 3 ovengerechten die het bewijzen

Een drukke werkdag of luilekker weekend? Ovengerechten kan je gemakkelijk op voorhand maken. En comfortfood hoeft, in tegenstelling tot wat je vast denkt, helemaal geen zware kost te zijn. Deze recepten met een gezonde twist bewijzen het, en doen je ongetwijfeld watertanden.

1. GROENE KOOLROLLETJES MET KIPPENGEHAKT EN PAPRIKASAUS

Voor 4 personen • 1 uur

8 bladeren groene kool • 2 sjalotten, gesnipperd • 1 teentje knoflook, geperst • 500 g kippengehakt • 2 el fijngehakte peterselie • 1 ei • 70 g paneermeel • 1 tl cayennepeper • ½ tl gemberpoeder • 1 tl paprikapoeder

• olijfolie • peper en zout

Voor de saus

• 4 rode paprika’s • 1 ui, gesnipperd • 2 teentjes knoflook, geperst • 400 g tomaatblokjes uit blik • bosje tijm • olijfolie

Zo ga je te werk

1. Voor de saus: verwarm de grill van de oven. Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Leg ze met de snijkant naar beneden op een met bakpapier beklede bakplaat. Zet ze 10 à 12 minuten onder de grill tot het vel zwart begint te worden. Wikkel ze in plastic folie en laat afkoelen. Verwijder het vel en snij de paprika’s in stukken. Fruit de ui met de look in olijfolie glazig. Voeg de paprika’s toe en roerbak 2 minuten. Doe er de tomaatjes bij en laat 15 minuten sudderen.

2. Blancheer ondertussen de koolbladeren 3 minuten in licht gezouten kokend water. Dep ze daarna goed droog en verwijder de harde nerf.

3. Bak de sjalotten met de look in de olijfolie glazig. Meng ze daarna onder het gehakt, samen met de peterselie, het ei en het paneermeel. Voeg de kruiden en een snuf zout en peper toe. Meng alles goed onder elkaar.

4. Leg de koolbladeren mooi open. Schep er een flinke lepel van het gehakt op, vouw de zijkanten van het blad naar binnen en rol verder op. Zet eventueel vast met een prikker of keukentouw. Mix de paprikasaus glad. Rits er de blaadjes van de helft van het bosje tijm bij en kruid met peper en zout.

5. Verwarm de oven voor op 180 °C. Schep de paprikasaus in een ovenschaal en leg er de koolrolletjes in. Zet 30 minuten in de oven. Dek de schaal eventueel af met wat aluminiumfolie als de rolletjes te donker worden. Werk de rolletjes af met de resterende tijm.

TIPS: Serveer de rolletjes met volkorenpasta. Verwerk de overgebleven groene kool in puree of in een wokgerecht.

2. OVENSCHOTEL MET ZEEDUIVEL, PASTINAAK EN EEN LICHT CURRYSAUSJE

Voor 4 personen • 50 min.

2 cm gember, geraspt • 2 teentjes knoflook, geperst • 2 stengels citroengras, zeer fijn gesneden • 4 el rode currypasta • 800 ml kokosmelk light • 600 g zeeduivelfilet • 2 pastinaken, in lange repen • 1 stengel prei, in stukken van 3 cm • 10 kerstomaatjes • 500 g kleine, vastkokende aardappelen, in partjes • bosje koriander • snuf peper

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng de gember, knoflook en het citroengras met de currypasta en de

kokosmelk. Roer goed onder elkaar.

2. Leg de zeeduivelfilets in een ovenschaal. Verdeel er de pastinaak, prei, kerstomaatjes en aardappelpartjes over. Giet er het kokos-currymengsel over, kruid met peper en zet 35 minuten in de oven.

3. Werk de ovenschotel voor het serveren af met de koriander.

TIP: Zeeduivel is, door zijn vaste structuur, ideaal om te verwerken in stoofpotten. Je kan hem eventueel vervangen door heilbot.

3. VEGETARISCHE OVENSCHOTEL MET LINZEN EN HALLOUMI (VEGGIE)

Voor 4 personen • 1 uur 15 min.

4 kleine bietjes • 1 grote zoete aardappel • 4 kleine raapjes • 2 rode uien • 3 dunne wortelen • 250 g mix van champignons • 2 knoflookbollen • 150 g halloumi, in blokjes • 400 g gekookte linzen uit blik, gespoeld • 1 tl sumak (zuur oosters poeder) • korianderzaad, fijngestampt • handvol peterselie, grof gehakt • olijfolie • peper en zout

Zo ga je te werk

1. Kook de bietjes in de schil gaar in licht gezouten water. Giet af, verwijder de schil en snij in partjes.

2. Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil en snij de zoete aardappel in blokjes. Schil en snij de raapjes in partjes. Pel en snij de rode uien in partjes. Schil en halveer de wortelen in de lengte. Halveer de bollen knoflook. Verdeel alle groenten over een ovenschaal, bedruppel met olijfolie en kruid met peper en zout. Zet 45 minuten in de oven. Schep ze halverwege om.

3. Verdeel er de halloumi en de linzen over en kruid met de sumak en korianderzaad. Zet nog eens 10 minuten in de oven. Werk voor het serveren af met de peterselie en serveer meteen.

TIP: Geen fan van halloumi? Vervang hem dan door feta of mozzarella.

