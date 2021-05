De zomer mag beginnen: bij Lidl en Aldi kan je een betaalbare pizzaoven kopen

Vind jij een verse Napolitaanse pizza ook het lekkerste gerecht ter wereld? En zou je het elke week kunnen eten, maar is een wekelijks restaurantbezoek (of reis naar Italië) iets te exuberant? Dan kan je zelf aan de slag, met deeg, tomatensaus, buffelmozarella en andere toppings. Want bij Lidl en Aldi verkopen ze binnenkort een mobiele pizzaoven die ook nog eens extreem betaalbaar is.

Maandenlang zagen we onze vrienden en familieleden vooral buitenshuis. Gezellig afspreken in de openlucht hebben we dan ook verheven tot een kunst. Onze tuinen en terrassen werden massaal versierd en voorzien van gadgets. Van lampionnen tot extra bloempotten, kleurrijke kussens en een vuurschaal om onszelf te verwarmen. En met de zomer op komst is één item bijzonder geliefd: de mobiele pizzaoven.

Dat hebben ze bij Lidl goed begrepen. De supermarktketen brengt binnenkort een kleine pizzaoven op de markt. En waar het toestel vaak een stevig prijskaartje heeft van enkele honderden euro’s, betaal je bij Lidl 39,99 euro. Fantastico! Al zit er natuurlijk een klein addertje onder het gras. Deze pizzaoven kan je niet zomaar gebruiken, je moet hem op een barbecue leggen. Of die nu elektrisch is, of werkt met houtskolen of gas, maakt niks uit.

Pizzaoven van Lidl.

Op wieltjes

Toch liever the real deal? Of heb je geen barbecue? Dan kan je een volledige pizzaoven op wieltjes kopen bij Aldi. Deze komt inclusief pizzaschep en werkt op houtskool of briketten. Het apparaat kost 119 euro, perfect voor pizza-hobbyisten die geen honderden euro’s over hebben voor een pizzaoven.

De pizzaoven van Lidl is vanaf vrijdag 4 juni te verkrijgen op Lidl-Shop.be. Die van Aldi is in de winkels te koop vanaf zaterdag 29 mei.

Promofoto voor de pizzaoven van Aldi.

