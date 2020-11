De zoete geur van de herfst: 3 x heerlijk bakken met najaarsfruit

Geen betere remedie tegen een lockdowndip dan de gezellige geur van versgebakken taart of brood. En laten we nu net een overvloed aan herfstfruit hebben waarmee je de lekkerste baksels kunt maken!

Ricottataartje met vijgen en geitenkaas

Voor 4 personen • 45 min.

• 1 rol bladerdeeg • 250 g ricotta • 20 g geraspte Parmezaanse kaas • 3 eieren • 2 el fijngehakte rozemarijnnaaldjes • 125 ml room • peper en zout • rolletje geitenkaas • 4 vijgen • 2 el balsamicocrème • bosje kervel

Zo ga je te werk

1> Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed 4 vormpjes met het bladerdeeg. Prik met een vork gaatjes in het deeg, leg er een stuk bakpapier op en vul ze met bakbonen of droge rijst. Zet 15 minuten in de oven.

2> Roer de ricotta los met de Parmezaanse kaas, eieren, rozemarijn en room. Kruid met peper en zout. Haal de vormpjes uit de oven en verwijder het bakpapier en de bakbonen. Vul ze met het ricottamengsel en zet 20 minuten in de oven.

3> Snij het rolletje geitenkaas in plakjes. Snij de vijgen in partjes. Haal de taartjes uit de oven en verdeel er de plakjes geitenkaas en partjes vijg over. Zet opnieuw 5 minuten in de oven.

4> Haal de warme taartjes uit de vorm en bedruppel met wat balsamicocrème. Werk af met kervel en serveer meteen.

TIP: Door de suiker in de vijgen krijgen de vruchten tijdens het bakken een nog intensere en zoetere smaak.

Italiaans druivenbrood

Voor 4 personen • 45 min. + 1 uur rijzen

• 7 g droge gist • snuf zout • 8 el fijne suiker • 350 g bloem • 6 el olijfolie • enkele takjes rozemarijn • 600 g blauwe druiven, schoongemaakt • poedersuiker

Zo ga je te werk

1> Los de gist op in 150 ml warm water en laat 5 minuten staan. Meng het zout en 4 el suiker door de gezeefde bloem. Maak er een kuiltje in en giet er 2 eetlepels olijfolie en het gistwater in. Meng de vloeistof beetje bij beetje onder de bloem en kneed tot een samenhangend deeg. Doe het deeg in een met olie ingevette kom, dek af met een schone keukenhanddoek en laat 1 uur rijzen.

2> Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Rits de naalden van de takjes rozemarijn en hak ze fijn. Neem 2/3de van het deeg en rol het uit tot een rechthoekige dunne lap. Leg de deeglap op de bakplaat en strooi er de helft van de fijngehakte rozemarijn over. Verdeel er twee derde van de druiven over en bestrooi met 2 eetlepels suiker. Druppel er nog 2 eetlepels olijfolie over.

3> Rol de rest van het deeg uit tot een net iets kleinere lap en leg deze bovenop de eerste deeglap met de druiven. Vouw de randen van de onderste lap over de bovenste. Duw kleine kuiltjes in de bovenste laag en leg er de resterende druiven in. Bestrooi opnieuw met 2 el suiker en de resterende rozemarijn. Druppel er de rest van de olijfolie over en zet het brood 30 minuten in de oven. Laat afkoelen en bestrooi voor het serveren met poedersuiker.

TIP: Lekker bij een stukje kaas!

Bramen-perentaart

Voor 4 personen • 45 min. + 1 uur oventijd

• 150 g zachte boter • 150 g fijne suiker • 200 g zelfrijzende bloem • 1 tl kaneelpoeder • scheutje melk • snuf zout • 1 ei

Voor de vulling:

• 400 g peren • 2 el citroensap • 1 el verse tijmblaadjes • 2 el fijngehakte munt • 1 el suiker • ½ tl kaneelpoeder • 500 g bramen • 2 el maïszetmeel • 4 el paneermeel

Voor de crumble:

• 50 g boter • 2 el honing • 1 tl kaneelpoeder • 150 g granola • 150 g zachte boter • 150 g fijne suiker • 200 g zelfrijzende bloem • 1 tl kaneelpoeder • scheutje melk • snuf zout • 1 ei

Zo ga je te werk

1> Meng de boter met de suiker, de bloem, het kaneelpoeder, de melk en het zout. Klop het ei los, giet de helft bij het deeg en kneed tot een homogene massa. Verpak het deeg in plastic folie en leg 20 minuten in de koelkast.

2> Bekleed de bodem van een springvorm met diameter 20 cm met bakpapier en vet de randen in met boter. Strooi wat bloem op het aanrecht en rol het deeg uit tot een ronde plak. Leg het in de springvorm en druk de bodem en randen goed aan. Prik met een vork gaatjes in de bodem en zet opnieuw 20 minuten in de koelkast.

3> Verwarm de oven voor op 180 °C. Schil de peren, verwijder de klokhuizen en snij in blokjes. Meng er het citroensap, de verse kruiden, de suiker, het kaneelpoeder en het maïszetmeel onder. Maak de bramen schoon en dep ze goed droog met een stuk keukenrol. Smelt voor de crumble de boter en roer er de honing en het kaneelpoeder onder. Zet het vuur uit en schep er de granola onder.

4> Bestrooi de bodem van het deeg met het paneermeel. Schep er de perenvulling op en verdeel er de bramen en vervolgens de crumble over. Zet de taart 1 uur in de oven. Laat ze daarna even afkoelen en verwijder dan de vorm.

TIP: Serveer er wat opgeklopte room of een bolletje ijs bij.