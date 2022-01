“De zee is onze achtertuin.” 3 topgerechten uit het nieuwe kookboek van de Zeeuwse BlendBrothers

Wie zijn de Blendbrothers? Volledig scherm De Zeeuwse broers Hendrik en Kamiel Buysse © Heikki Verdurme • Chef Hendrik Buysse (36) begon zijn carrière in Oud Sluis, werkte daarna als chef bij Edwin Vinke (De Kromme Watergang) en als sommelier bij De Jonkman.

• Kamiel Buysse (32) werkte jarenlang in de cocktailbar van Pure C en daarna als mixologist in de Upper Room Bar van The Jane en hij was manager van Café d’Anvers.

• Nu zijn ze fulltime Blendbrothers en reizen ze de wereld rond als foodadviseurs en cateraars. Meer info vind je op hun website.

Na een bloeiende eigen carrière werken Blendbrothers Hendrik en ­Kamiel sinds vijf jaar samen. Restaurants schakelen hen in als consultants voor nieuwe creaties, zowel op het bord als in cocktailvorm. In binnen- en buitenland, vooral het Verre Oosten, creëren ze met andere chefs menu’s, en ook festivals zien hen graag komen. Zo riep Gault&Millau hun kroket ‘Blend Croquette’ uit tot beste festivalgerecht op ­Tomorrowland in 2017 en heel veel restaurateurs werken er nu mee. Maar ook grote merken als Barry Callebaut en Ben & Jerry’s weten hen te vinden als er een nieuw ­product ontwikkeld moet. Ook voor private dining kan je bij hen ­terecht.

Quote De recepten hebben we verdeeld volgens de bereidings­duur: Quick, In-Bet­ween en Take Your Time. Chef Hendrik Buysse

“Het is een hele hoop, ja, maar superfijn”, zegt Hendrik. “Door de pandemie zijn de verre reizen nu wel weggevallen. Uit de voedseloverschotten van de eerste pandemie stelden we met onze leverancier groentepakketten samen, met bijvoorbeeld een courgettebloem, een spruitkooltje, zaken die minder vlug te vinden zijn voor de consument, maar met een tof recept erbij. Midden vorig jaar mondde dat uit in het groenteboek Eat This met creatieve en niet voor de hand liggende recepten. En nu is er het vervolg erop, Eat This Fish, 70 visbereidingen met mooie producten, toffe combinaties. De recepten hebben we verdeeld volgens de bereidingsduur: Quick, In-Between en Take Your Time.”

“Dat we voor vis kozen, heeft zeker te maken met onze roots. De zee is onze achtertuin, we zitten hier omgeven door het water, de zeegroentjes … En we kiezen voor bereidingen die we bijvoorbeeld in Tokio of in Peking vonden, met vis van hier. Het leuke is ook dat je de verschillende boeken nu kan combineren.”

Gestoomde tarbot, courgette, basilicum

Volledig scherm © Heikki Verdurme

Voor 2 personen, 60 min. bereidingstijd

Voor de saus van tarbotkop:

1 tarbotkop, zonder kieuwen en ogen • gefileerde tarbotgraten • 250 g droge witte wijn • 100 g boter • 100 g room • 200 g kippenbouillon • peper • zout • sap en zeste van 1 citroen

Voor de basilicumolie:

150 g basilicumblaadjes • 50 g spinazie • 500 g olijfolie • zout

Voor de tarbot:

2 x 200 g tarbotfilet, gefileerde graten en kop apart houden • 2 minicourgettes, in plakjes gesneden

Voor de afwerking:

enkele basilicumtakjes

Zo ga je te werk:

1. Doe de tarbotkop en gefileerde ­graten samen met de witte wijn, de boter, de room en kippenbouillon in een kookpot. Kruid met peper en zout. Dek af en laat op een laag vuur 1 uur trekken. Breng alles over in een blender en mix volledig glad. Zeef en mix op met citroensap en -zeste, en kruid eventueel bij met extra peper en zout.

2. Mix de basilicum, de spinazie en de olijfolie in een blender gedurende 2 minuten (4 minuten op 60 °C in een Thermomix). Breng over in een kookpot en verwarm tot het begint te scheiden. Zeef door een doek en bewaar koud.

3. Kruid de tarbotfilets met peper en zout en beleg met de courgetteplakjes. Stoom de filets in een stoommand gedurende 5 minuten. Haal ze eruit en dresseer ze op een bord. Giet de ­tarbotkopsaus erover en werk af met ­enkele lepels basilicumolie en wat ­basilicumtakjes. De vinnen van de tabot kan je branden met de brander.

TIP: We gebruiken alles van de tarbot, inclusief de kop en de vinnen. De tarbotkopsaus geeft smaak en diepgang aan het gerecht.

Gemarineerde coquilles, kokosroom, tomaat, basilicum

Volledig scherm © Heikki Verdurme

Voor 2 personen, 30 min. bereidingstijd

6 coquilles • 200 g pure, biologische kokosmelk (bv. van Aroy-D) • 4 g vissaus • 30 g sushiazijn • sap van ½ citroen • 4 rode pepers, fijngesneden • 1 gele cherrytomaat, gepeld • 2 limoenblaadjes

Voor de basilicumolie:

150 g basilicumblaadjes • 50 g spinazie • 500 g druivenpitolie • zout

Voor de afwerking:

enkele blaadjes paarse basilicum • Oost-Indische kersbloem • enkele blaadjes koriander

Zo ga je te werk:

1. Open de coquilleschelpen voorzichtig met een mes langs de vlakke zijde van de schelp. Klik de schelp vervolgens open en haal met behulp van een lepel de noot eruit door deze tussen de sluitspier en het oranje gedeelte te steken. Spoel de noten goed onder stromend water en dep droog. Snij de coquilles in tweeën.

2. Meng de kokosmelk met de vissaus, de sushiazijn, het citroensap, de rode pepers, de tomaat en de limoenblaadjes en laat 1 uur staan op kamertemperatuur.

3. Mix de basilicum, de spinazie en de druivenpitolie in een blender gedurende 2 minuten (4 minuten op 60 °C in een Thermomix). Breng over in een kookpot en verwarm tot het begint te scheiden. Zeef door een doek en bewaar koud.

4. Leg de coquilles in de kokossaus en serveer. Werk af met de basilicumolie, de paarse basilicum, een Oost-Indische kersbloem en korianderblaadjes.

Zeebaars vierge

Volledig scherm © Heikki Verdurme

Voor 4 personen, 55 min. bereidingstijd + het pekelen

Voor het pekelbad:

1 liter water • 60 g zout • ­enkele takjes basilicum • 4 x 80 g zeebaars met vel

Voor de vierge:

20 cherrytomaatjes • 850 g zachte olijfolie + extra • 16 g basilicum • 40 g knoflook, ­gekneusd • 5 g rozemarijn • 7 g tijm • 9 g grof zout • 1 gele paprika, geschild en in brunoise gesneden • 1 rode paprika, geschild en in brunoise gesneden

Voor de afwerking:

2 el kappertjes • scheutje ­cabernetazijn • enkele takjes verse oregano • enkele takjes paarse basilicum • enkele takjes groene basilicum

Zo ga je te werk:

1. Breng het water met het zout aan de kook om het zout op te lossen. Laat het pekelbad daarna volledig afkoelen gedurende minstens 2 uur. Voeg de basilicumtakjes toe. Pekel de zeebaars 10 minuten. Haal uit, dep droog en houd de vis opzij.

2. Verwarm de oven voor op 180 °C.

3. Snij de cherrytomaatjes aan de onderzijde in en leg ze tien seconden in kokend water. Laat ze vervolgens schrikken in ijswater om ze gemakkelijk te kunnen pellen. Voeg alle ingrediënten voor de vierge samen in een ovenschaal en gaar gedurende 45 minuten in de oven op 180 °C.

4. Bak de vis in een pan met een scheut olijfolie eerst op de velkant en vervolgens op de andere zijde. Gaar de vis gedurende 5 minuten in de oven op 180 °C.

5. Werk de vierge af met de kappertjes, de cabernetazijn, de oregano en basilicumtakjes.

6. Serveer de vis met de vierge.

TIP: Door de vis te pekelen, wordt hij nog malser. Doe dit samen met de basilicum, zo wordt die smaak mooi opgenomen door de vis.

Volledig scherm © Heikki Verdurme

‘Eat This Fish’ is is uitgegeven bij Lannoo en is nu te koop, 25,99 euro.

Lees ook: