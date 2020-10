De lekkerste herfstrecepten zet je op tafel met deze pannen

Nu het buiten wat killer wordt, maken we het binnen extra gezellig. Daar horen ook lekkere gerechten bij die je helemaal in de herfstsfeer brengen. Haal je potten en pannen dus uit de kast voor een culinaire herfst.

Klassiekers met een twist

Voor dagelijkse kost mét een twist moet je natuurlijk bij Jeroen Meus zijn. Balletjes in tomatensaus is een klassiek recept voor Vlaamse gezinnen, maar het kan ook eens anders. Zo vind je op Dagelijkse kost ook recepten voor balletjes in peperroomsaus of seldersaus. Selder is op zijn best in de herfst en de winter, dus het is een ideaal moment om dat laatste eens te proberen.

Winters grillen

Een gegrild stukje vlees? Ook in de herfst- en winterperiode een echte aanrader. Combineer je gegrilde steak bijvoorbeeld eens met een pittige pikante saus, geroosterde groenten en krieltjes of gebakken patatjes. Haal je liever het barbecuerooster niet meer boven? Kies dan voor een goede grillpan, waarmee je zowel het vlees als de groenten kan roosteren. Ook in een grillpan kan je die typische grillijntjes creëren.

Snel in de wok

Een wokgerecht is perfect voor als het wat sneller moet gaan, én handig om restjes groenten en vlees (rund, kip of varken: anything goes) of tofu op te gebruiken. Zorg ervoor dat alles wat je in de wokpan wil gooien versneden is in reepjes of blokjes. Het beste resultaat haal je als je eerst je vlees of tofu bakt, dat vervolgens uit de pan haalt, en dan je groenten (eerst de harde!) wokt. Noedels of rijst kook je intussen apart en kan je aan het einde toevoegen.

Lang in de oven

Aan de andere kant is de herfst wel een goed seizoen om de oven weer volop te gebruiken, en ook tijd te maken voor gerechten die wat langer moeten garen. Op Nina vind je momenteel 3 herfstige bijgerechten uit het boek Slow van Louise Franc.

Nooit genoeg pannenkoeken

Na een lange boswandeling terug opwarmen met pannenkoeken en warme chocolademelk? De ideale weekendverwennerij, ook voor volwassenen! Tip: als je de perfecte pannenkoeken wil bakken, heb je een kwaliteitspan met antikleeflaag nodig, zoals deze van Jeroen Meus. In een mum van tijd bak je zo een hele stapel van het lekkers. ‘Gezond’ pannenkoeken eten kan trouwens ook: vervang het traditionele meel eens door speltmeel of boekweit, gebruik wat minder of geen suiker en hou het beleg gezond.

