De Indonesische Wahyu deelt haar favoriete recept voor warme zomerdagen. Zo maak je de klassieker lotek gado-gado klaar

In onze nieuwe reeks ‘Mijn Zomerrecept’ bundelen we de meest verfrissende gerechten uit andere culturen. De Indonesische Wahyu Sriwijayanti (52) bijt de spits af. Op warme zomerdagen vind je haar in de gubuk, een traditioneel hutje in haar tuin, drinkt ze mierzoete thee en bereidt ze de klassieker lotek gado-gado, een groentegerecht waarbij pikant, zout en zoet perfect in balans zijn. Ze deelt met ons haar familierecept.

Wahyu Sriwijayanti (52) is afkomstig van Indonesië, maar woont al 28 jaar in ons land. Ze verhuisde naar hier voor de liefde. “Ik leerde mijn man kennen toen ik werkte in een hotel in Bali en hij daar op vakantie was”, vertelt ze. “Het was liefde op het eerste gezicht, bij hem dan toch. (lacht) Een paar maanden na onze ontmoeting bezocht hij me al opnieuw, in mijn geboortedorp waar ik weer woonde. En een jaar later waren we getrouwd.”

Bijna drie decennia en twee kinderen later voelt Wahyu zich hier goed thuis, maar ze blijft ook haar Indonesische roots trouw. Zo is ze bijzonder bedreven in Indonesische dans. Samen met een vriendin geeft ze dansles. Daardoor heeft ze ook veel Indonesische vrienden hier. “Er zijn ongeveer 1.500 Indonesiërs in België”, weet Wahyu. “In Antwerpen, mijn provincie, wonen er zo'n driehonderd. We worden elk jaar uitgenodigd op de Indonesische ambassade. Wij hebben met de dansgroep al een keer ons beste beentje voorgezet, maar soms zijn er ook muzikale optredens.”

Volledig scherm De dansgroep van Wahyu. © Wahyu Sriwijayanti

Wahyu tovert meestal gerechten uit haar geboorteland op tafel. Haar favoriet voor de zomer is lotek gado-gado, een typisch Indonesisch groentegerecht met een pikante pindasaus en verkruimelde kroepoek. Je kan gado-gado in Indonesië op vrijwel elke straathoek kopen, in streetfood-kraampjes. Maar het gerecht is ook zeer bekend in Nederland en Suriname (Indonesië was een kolonie van Nederland, red.).

Bij onze noorderburen wordt gado-gado meestal geserveerd met een hardgekookt ei, Wahyu houdt de traditie in ere en kiest voor tofoe en tempé. Ze maakt het gerecht met prinsessenboontjes, spinazie, sojascheuten, spitskool, tomaat, komkommer en aardappelen. Ze verkruimelt er geen garnalenkroepoek over, omdat de smaak dan overheerst, maar kiest voor kroepoek met knoflook.

Volledig scherm Wahyu en haar ulek, een grote vijzel waarmee ze de saus voor de gado-gado maakt. © RV

Gado-gado serveert Wahyu met lontong, builtjes rijst die je na het koken in blokjes snijdt. Maar het smaakt ook goed met de reguliere rijst die wij hier gewend zijn, zegt ze. “Ik laat mijn builtjes rijst twee uur koken tot het een harde koek wordt”, vertelt Wahyu. “Wij beschouwen patatjes als groenten en vinden het dus helemaal niet gek om zowel aardappelen als rijst in één gerecht te gebruiken.”

Voor Wahyu is gado-gado een echt feestmaal. Ze serveert het dan ook vooral wanneer er vrienden op bezoek zijn. “Mijn man is niet dol op pindasaus”, lacht ze. “En mijn kinderen zijn ook niet gek op gado-gado. Daarom maak ik het samen met vrienden. We kneuzen de ingrediënten samen tot een pittige saus in de ulek, een grote vijzel. Je kan ook pakjes kant-en-klare saus kopen, dat is wel eens handig voor als ik alleen ben. Maar het is heel gezellig om dat met z’n allen samen te doen. Iedereen kiest dan zelf hoe pikant ie zijn gado-gado wil. Ik doe er meestal drie of vier pepertjes in.”

Volledig scherm Wahyu heeft een gubuk in haar tuin: een typisch Indonesisch hutje. Op heel zonnige dagen zoekt ze liefst de schaduw op. © RV

Haar gerechten heeft ze graag heet, de brandende zon mijdt Wahyu liever. Op heel warme dagen kan je haar in de gubuk vinden, een typisch Indonesisch hutje. Er staat zo’n exemplaar in haar tuin. “Wij zijn in Indonesië niet zo dol op hitte, stellen ons vel liefst niet te veel bloot aan de zon. Mannen dragen een petje of hoedje, vrouwen een parasolletje.” Thee drinken doet Wahyu dan weer wel op hete zomerdagen. Het hele jaar door eigenlijk. “Wij drinken geen alcohol, op thee zijn we verzot”, legt Wahyu uit. “Met véél suikerklontjes.” Want Wahyu is niet alleen dol op pikant. Glimlachend fluistert ze me toe: “Ik ben ook een echte zoetebek.”

Wahyu’s lotek gado-gado

Volledig scherm Het favoriete zomergerecht van Wahyu is lotek gado-gado. © Wahyu Sriwijayanti

Dit heb je nodig:

Voor 4 personen

1 teentje look (+ 1 extra voor de marinade) • 2 limoenblaadjes • 1 koffielepel garnalenpasta • 2 cm kentsjoer (wortelstok, verwant aan gember) • 100 à 200g geroosterde pindanootjes (afhankelijk van hoe fel je de pindasmaak wenst) • 2 eetlepels palmsuiker • 1 chilipeper (liefhebbers kunnen meer chilipeper gebruiken • snuifje zout • koffielepel tamarinde • 150 ml water • 200g prinsessenboontjes • 4 aardappelen • 200g spinazie • 200g sojascheuten • 1 grote tomaat • 200g spitskool • halve komkommer • knoflookkroepoek • enkele eetlepels gebakken uitjes • 200g rijst (Basmati) • 200g tofoe • 200 g tempé

Volledig scherm Alle ingrediënten op een rijtje. © Wahyu Sriwijayanti

Zo maak je het:

1. Begin met het koken van de rijst. De rijst moet ongeveer 2 uur koken.

2. Snij de tofoe en tempé in blokjes en marineer de tofoe en tempé in een mengeling van water, zout en look. Bak de tofoe en tempé ongeveer in 10 minuten goudbruin.

3. Snijd de spitskool in juliennereepjes, de tomaat in blokjes, de komkommer in halve maantjes. Dop de prinsessenboontjes, schil de aardappelen.

4. Kook de aardappelen, blancheer de spinazie en de boontjes.

5. Snijd het teentje look, de kentsjoer en de chilipeper in stukjes en kneus ze samen met de limoenblaadjes, garnalenpasta, pindanootjes, palmsuiker en tamarinde. Dat kan je doen met een vijzel, maar je kan ook een keukenmachine gebruiken. Voeg een snufje zout toe en een eetlepel water om het geheel smeuïg te maken.

6. Kook ondertussen de rijst gaar en bak de tofoe en tempé.

7. Verdeel de groenten en de saus over de borden, voeg de tofoe en tempé toe, verkruimel er kroepoek en gebakken uitjes over. Serveer het gerecht met de in blokjes gesneden rijst.

Volledig scherm Wahyu in volle actie. Ze mengt alle ingrediënten zorgvuldig door elkaar. © Wahyu Sriwijayanti

