De ideale lockdownactiviteit: probeer een van deze drankjes van het geheime Starbucksmenu

3 'Croque Mathieus' uit het nieuwe boek van Ba­zart-front­man Mathieu Terryn (26) “Ik hou van alles wat tussen twee snedes brood past”

3 oktober Is croq-’n-roll het nieuwe rock-’n-roll? Mathieu Terryn (26) noemt zijn nieuw boek ‘Croquestar’ een ‘pamflet over vettige fret’. Verwacht dan ook geen klassiek kookboek, maar veel inspiratie, sfeer en een blik op Mathieus filosofie over eten, die overigens vrij simpel is: ‘Everything I like fits between two slices of bread’. Croques met een knipoog dus. De Bazart-frontman geeft alvast drie recepten prijs.