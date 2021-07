Dé hit van het moment op Instagram en goedgekeurd door Oprah: deze multifunctionele pan wordt ‘Le Creuset voor millennials’ genoemd

Oprah Winfrey noemt het de ‘keukentovenaar’. Het merk zelf vergelijkt zich liever met Le Creuset, ‘maar dan voor millennials’. Deze befaamde pan geraakte al meer dan tien keer uitverkocht en in totaal plaatsten zo’n 50.000 mensen zich op een wachtlijst om hem te kunnen bemachtigen. Naast ontzettend Instagramwaardig zou de Always Pan van Our Place ook heel praktisch zijn. In totaal vervangt ie namelijk acht verschillende keukenpotten. Een terechte hype of overrated? Wij sommen alles op dat je moet weten over deze pan.

In tijden van TikTok en Instagram draait alles om het perfecte kiekje. Of je nu deel uitmaakt van de millennialgeneratie of Gen Z, tegenwoordig geldt: hoe fotogenieker, hoe beter. De multifunctionele Always Pan van Our Place, die verkrijgbaar is in negen hippe kleurtjes, past helemaal in die tendens. Ongeacht de setting wordt je keukentafel er namelijk instant door opgefleurd. Geen wonder dus dat ie een hit is op het internet.

Het hebbeding is veel meer dan fotogeniek alleen. In totaal vervangt hij namelijk zo’n acht verschillende keukenpotten. Prachtig én praktisch dus. Aanvankelijk kon je hem alleen vanuit de Verenigde Staten en Canada bestellen, maar vanaf nu levert het merk ook aan het Verenigd Koninkrijk. Na de nodige research hopen wij vurig dat ons landje en de rest van Europa snel zullen volgen.

Goedkoper dan Le Creuset

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar de Always Pan is niet plakkerig, je kan ermee bakken, braden, sauteren, stomen, smoren, koken én je kan de bijhorende spatel er in laten rusten zonder knoeien. De pan is diep genoeg om pasta in te koken, maar oppervlakkig genoeg zodat je er evengoed snel een eitje in kan bakken. Je kan er zowel eten mee maken als in bewaren en in serveren. Volgens de website vervangt de pan zo'n acht keukenspullen, maar als je het ons vraagt: heel wat meer. In totaal leg je er zo'n honderdtwintig euro voor neer. Niet niks, maar wel een stuk goedkoper dan keukengerei van het Franse merk Le Creuset. En het ziet er ook net een tikkeltje leuker uit, volgens ons.

Our Place is een Amerikaans merk dat keukenspullen verkoopt, opgestart door CEO Shiza Shahid. De Pakistaanse werd in 2013 opgenomen in de Times ‘30 under 30'-lijst van jonge mensen die een verschil zullen maken in de wereld. In 2014 vermeldde Forbes haar in de ‘30 under 30' van sociale ondernemers. Shahid zet zich sinds jaar en dag in voor de rechten van vrouwen en stampte daarnaast een uitermate lucratief bedrijf uit de grond. Het team van Our Place bestaat uitsluitend uit vrouwen van kleur.

Ook duurzaamheid draagt Shahid hoog in het vaandel: de potten en pannen worden gemaakt van ethisch verantwoord materiaal in dito fabrieken. Het merk is zelfs volledig klimaatneutraal, van de duurzame verpakking tot het product zelf. Je duur verdiende centen uitgeven aan het merk - eens het hier verkrijgbaar is - kan je dus zonder enig schuldgevoel doen.

