Dankzij nieuwe online workshop leer je verse pasta maken van een echte Italiaanse: “En dat op een gezonde manier”

Verse pasta uit Italië, daar kan niets tegenop. Dat vindt ook Sarah Puozzo (38). Zij leerde gnocchi, garganelli en ravioli maken onder het alziend oog van haar oer-Italiaanse nonna . Die wijsheid geeft ze nu door via de Pasta Academy, een gloednieuw platform waar je online workshops kunt volgen. “Het geheim van de Italiaanse keuken? Het is comfortfood, maar met pure en verse ingrediënten.”

“Mijn familie komt uit Venetië. Heel cliché, maar de passie voor pasta is er van jongs af aan met de paplepel ingegeven”, vertelt Sarah. “Ik zie de kleine keuken van mijn oma, nonna Aïda, nog zo voor me: tot de nok gevuld met delicate lasagnebladeren die hangen te drogen.”Sarah heeft veel van haar oma geleerd, maar ook van haar vader. “Toen ik klein was, leerde hij mij en mijn broer pasta rollen en bereiden. Mijn broer en ik maakten er een spel van. Geweldig vonden we dat. Of mijn vader het ook leuk vond, weet ik eigenlijk niet. (lacht) Maar daar werd het zaadje geplant.”

Quote Pasta maken is net een vorm van meditatie Sarah Puozzo

Later leerde Sarah de kneepjes van het vak bij een echte kenner uit Bologna en de pastachef van het Italiaanse 3-sterrenrestaurant Massimo Bottura. Eind vorig jaar behaalde ze als eerste zelfs de titel van Master of Pasta in de Benelux. “Pasta bereiden is voor mij zo veel meer dan wat kokkerellen met eieren en bloem. Het is mengen, kneden, ruiken, proeven. Ik gebruik al mijn zintuigen en neem de tijd om er iets lekkers van te maken. Het is net een vorm van meditatie.”

“Intussen ben ik een echte vakidioot”, zo zegt de Vlaams-Venetiaanse zelf. “Af en toe koop ik nog gedroogde pasta uit een delicatessezaak, maar meestal ga ik zelf aan de slag. Om de twee dagen is het weer zover.”

Volledig scherm Sarah Puozzo © rv

Virtuele klas

Nu wil Sarah anderen helpen om traditionele pasta klaar te maken. Daarom richtte ze de Pasta Academy op. Een plaats waar ze liefhebbers van de Italiaanse keuken alle tips en tricks leert. Momenteel gebeurt dat in de vorm van online workshops. “Per workshop werk ik met 12 deelnemers. Het is telkens de bedoeling dat iedereen zich voorstelt, zodat er een groepsgevoel ontstaat”, licht Sarah toe.

“De software laat het toe om eerst instructies te geven aan de volledige groep. Dan zitten we daar: apart, maar samen met de handen in het deeg. Daarna kan ik de deelnemers één voor één meenemen naar een apart, virtueel klasje om te checken wat ze aan het doen zijn.” Het prijskaartje: 24 euro per persoon voor een volledige les van anderhalf uur.

Pasta is wél gezond

Het is een publiek geheim dat de Italiaanse keuken razend populair is. Geen mens die er niet zot van is. “Dat komt omdat het comfortfood is, maar met pure ingrediënten. Van de tomaten tot de zeevruchten en de kruiden: alles is vers, en dat proef je”, meent Sarah. “Het is trouwens een fabel dat pasta ongezond is. Het is gewoon een koolhydraat, zoals brood of rijst. Je lichaam heeft dat nodig. Het wordt pas ongezond als je een berg pasta op je bord schept, of als je er een vetrijke saus en veel kaas aan toevoegt. Wanneer je op de authentieke Italiaanse wijze kookt, is de saus niet te vettig of te suikerrijk. Wie de pasta nog eens combineert met lokale groenten, krijgt sowieso een gebalanceerde maaltijd.”

Eén van de favorieten van Sarah is homemade trofie pasta met pesto. Zo maak jij het thuis.

Volledig scherm Homemade trofie pasta met pesto © Sarah Puozzo

Ingrediënten (voor 4 personen)

Voor de trofie pasta:

400 g gemalen griesmeel van harde tarwe • 200 ml water

Voor de pesto:

1 teentje knoflook • flinke snuf zeezout • 100 ml extra vierge olijfolie • 50 g verse basilicum • 100 g Parmezaanse kaas • 40 g pijnboompitten

Bereiding (40 minuten)

1. Maak eerst de trofie pasta: kneed met je handen het griesmeel met het water tot een elastische deegbal. Wikkel in huishoudfolie en leg 30 minuten aan de kant.

2. Verwijder de huishoudfolie en verdeel het deeg in 4. Rol uit tot lange rollen met een diameter van ongeveer 2 cm. Snijd kleine stukjes van de rol van ongeveer 1 cm.

3. Neem een klein stukje deeg. Druk er licht op met je wijsvinger en schuif schuin naar de uiteinde om een spiraaleffect te creëren. Dit is de vorm van trofie pasta.

4. Laat de pasta even drogen op een houten plank en ga ondertussen verder met het maken van de pesto.

5. Stamp alle ingrediënten voor de pesto in een vijzel. Dit is de authentieke manier. Of je kan alle ingrediënten mixen.

6. Kook de trofie pasta beetgaar in ruim, gezouten kokend water.

7. Meng de trofie pasta met de pesto en voeg nog een eetlepel van het kookvocht toe. Verdeel de pasta over de borden. Buon appetito!