Dalgona of een kopje bloemenkoffie: Ken jij deze 6 nieuwe koffietrends al?

Niets is zo veelzijdig als koffie, dat weten de koffiedrinkers onder ons maar al te goed. Het ochtendritueel verdient daarom ook af en toe een kleine upgrade. Of je nu een zoetebek bent of van een authentieke kop koffie houdt: deze 6 nieuwe koffietrends zijn alvast het proberen waard.

Dalgona 2.0

Wie tijdens de lockdown helemaal verliefd werd op de simpele opgeklopte Dalgona-koffie zal deze twee upgrades geweldig vinden. De TikTok-trend waarbij je oploskoffie laat opschuimen met suiker, water en melk zet zich voort. Hou je van specerijen? Serveer dan een Dirty Dalgona: de perfecte mix tussen opgeklopte koffie en een Chai latte. Voeg hiervoor aan het gebruikelijke recept je favoriete herfstkruiden toe. Ga voor een snuifje kaneel, pepermunt, kruidnagel of kurkuma. Voor de zoetebekken is de Dalgona Affonato dan weer een schot in de roos. Voeg een bolletje ijs toe aan de opgeklopte koffie voor een heerlijke smeuïge smaak.

Volledig scherm Dalgona 2.0 © Nespresso

‘Ca phe sua da’

Deze Vietnamese versie van ijskoffie is voor de echte cafeïneliefhebbers! Voor deze kop koffie gebruik je extra straffe koffie. Om deze sterke smaak wat te verzachten, giet je de koffie over een gezoet laagje gecondenseerde melk en voeg je er ijsblokjes aan toe. Een cafeïne-addict? Voeg dan ijsblokjes toe met koffiesmaak.

Volledig scherm 'Ca phe sua da' © Nespresso

Flower Power

Gedroogde bloemen zijn helemaal hip. Fleur ook je koffie op door siroop van rozen, viooltjes, oranjebloesem, geranium of lavendel toe te voegen. Helemaal Instagrammable? Serveer dan je kopje koffie met een takje of bloemetje naar keuze. Een heerlijke portie flower power om je dag te beginnen.

Volledig scherm Flower Power © Nespresso

Bulletproof Coffee

Deze koffie is verrijkt met boter of kokosolie en is perfect voor volgers van het ketodieet en voor sporters. Het ketodieet bestaat namelijk voor 75 procent uit de inname van goede vetten, zoals kokosolie. Dankzij het hoge gehalte aan voedingsstoffen in dit kopje koffie en de extra dosis vitamine A, is dit meteen de perfecte boost tegen een herfstdipje.

Volledig scherm Bulletproof coffee © Nespresso

Kopje koffie met een gezonde twist

Koffie drink je best met mate, dan is het nog gezond ook. Het vermindert immers de kans op hart- en vaatziektes. Door superfoods toe te voegen aan je tasje, versterk je meteen dat effect. Pimp je koffie met cacaopoeder, matchathee of gojibessen. Voeg er wat plantaardige melk aan toe en werk af met een snuifje kaneel of kurkuma.

Volledig scherm Kopje koffie met een gezonde twist © Nespresso

Koffie loves chocolade

Een kopje koffie gepaard met een stukje chocolade? Het duo valt moeilijk te overtreffen. Toch probeer je ook best eens een kopje koffie met gesmolten chocolade in! Leg je favoriete stuk chocolade in je mug en giet er wat hete koffie over. Een echte match made in heaven.

Volledig scherm Koffie loves chocolade © Nespresso

