Comfortfood tijdens de Amerikaanse verkiezingen: zo maak je de traditionele ‘election cake’

In Amerika zijn mensen massaal aan het bakken geslagen tegen stress. Verkiezingsstress om precies te zijn. Vooral de traditionele ‘election cake’ valt in de smaak, afgaande op de eindeloze stroom aan foto’s van lustige hobbybakkers op sociale media. Meedoen? We snorden het oorspronkelijke recept op zodat je thuis aan de slag kunt.

Bakken is dit jaar immens populair. Zeker nu we noodgedwongen thuiszitten, gaat ook de oven weer aan. Cake, koekjes of taart: we worden er helemaal zen van. Dat weten ze in Amerika ook. Door de verkiezingskoorts hebben mensen zich massaal teruggetrokken in de keuken, in veel gevallen om een ‘election cake’ te maken.

Het recept voor deze zoetige lekkernij verscheen voor het eerst in 1796 in ‘American Cookery’ van Amelia Simmons. Dat was het eerste Amerikaanse kookboek ooit, als in: geschreven door een Amerikaan in de Verenigde Staten. Maar Simmons heeft de cake niet zelf bedacht. Volgens de gerenommeerde krant The New York Times vindt het dessert zijn oorsprong in de staat Connecticut in de 18e eeuw. Destijds duurde het vaak een hele nacht om alle stemmen te tellen tijdens de verkiezingen en werd de cake gemaakt om het wachten te verzachten. Daarnaast wordt gezegd dat het gebak vroeger een manier was van vrouwen om hun man te overtuigen om te gaan stemmen, aangezien ze zelf geen stemrecht hadden.

Dankzij de bitsige verkiezingsstrijd tussen Joe Biden en Donald Trump maakt de election cake nu een comeback. Op Reddit en andere online discussieplatformen worden en masse recepten gedeeld. Volgens Google zijn de zoekopdrachten de voorbije dagen de hoogte in geschoten en op Instagram delen mensen enthousiast het resultaat van hun bakkunsten.

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Benieuwd naar het recept? We helpen je een handje.

Ingrediënten

160 milliliter warm water • 13 gram droge gist • 470 gram én 1 eetlepel bloem • 225 gram ongezouten boter (eventueel nog wat extra om je pannen in te vetten) • 2 opgeklopte eieren • 200 gram (licht)bruine suiker • 240 milliliter karnemelk • 1 theelepel bakpoeder (of baking soda) • 2 theelepels kaneel • een halve theelepel gemalen kruidnagel • een halve theelepel foelie • een halve theelepel nootmuskaat • 1 theelepel zout • 220 gram rozijnen • 110 gram pecannoten (in stukjes gehakt)

Bereiding

1. Giet het warme water in een kom en strooi de gist erover. Roer en wacht 5 minuten tot alles opgelost is.

2. Voeg 130 gram bloem toe en klop tot het geheel goed gemengd is. Doe er de boter bij en blijf kloppen tot je een glad mengsel krijgt. Voeg de rest van de bloem toe, samen met de eieren, suiker, karnemelk, bakpoeder, kruiden en het zout. Blijf nog drie minuten kloppen.

3. Doe de rozijnen en pecannoten in een kleine kom met de eetlepel bloem. Roer ze vervolgens doorheen het beslag.

4. Vet twee broodpannen in met boter. Verdeel het beslag over de broodpannen en bedek met een handdoek. Laat het anderhalf uur staan.

5. Bak de cake in een voorverwarmde oven van 180 graden Celsius. Dat duurt een uur à een uur en een kwart. Test door een tandenstoker in de cake te steken. Als je deze eruit haalt en hij is nog schoon, is de cake klaar. Laat 5 minuten afkoelen en smullen maar!

Tip: wie wil, kan experimenteren met glazuur, suiker en toppings op de cake voor een Instagramproof resultaat.

Lees ook: