Comfort food voor frisse dagen: 3 x heerlijk herfstige bijgerechten

Geroosterde bloemkool met harissa & yoghurt-vijgensaus

Volledig scherm Geroosterde bloemkool met harissa & yoghurt-vijgensaus © rv

Voor 4 personen • 25 minuten + 50 minuten oventijd

• 185 g yoghurt • 1 hele bloemkool • 25 g amandelschaafsel • 1 el gehakte bladpeterselie

Voor de harissa (pittige saus)

• 4 rode chilipepers • ½ tl karwijzaad • ½ tl korianderzaad • ¾ tl komijnzaad • ½ tl gerookt paprikapoeder • 3 teentjes knoflook • ½ tl rock salt (steenzout - bij de betere supermarkt) • ½ tl versgemalen zwarte peper • 1 el olijfolie • 1 geroosterde rode paprika uit een pot • het sap van ½ citroen

Voor de yoghurt - vijgensaus

• 125 g yoghurt • 1 tl tahin (sesampasta) • de geraspte schil van 1 onbespoten citroen • 1 klein teentje knoflook, geperst • 2 gedroogde vijgen, fijngehakt

Zo ga je te werk:

1. Verwarm de oven voor tot 160 °C. Bekleed een diepe ovenschaal met aluminiumfolie.



2. Snijd voor de harissa twee van de chilipepers in de lengte doormidden en verwijder de zaadjes en zaadlijsten. Hak alle chilipepers grof en zet opzij. Rooster in een kleine koekenpan het karwij-, koriander- en komijnzaad een paar minuten op middelhoog vuur tot ze gaan geuren. Stort de geroosterde zaadjes in de kom van een keukenmachine. Voeg de rest van de ingrediënten voor de harissa toe en pureer alles tot een redelijk dikke pasta. Meng de helft van de harissa met de 185 gram yoghurt en proef of je het pittig genoeg vindt. Voeg eventueel meer harissa naar smaak toe.



3. Verwijder het hart en de buitenste bladeren van de bloemkool. Bestrijk de bloemkool rondom met een gelijkmatige laag harissayoghurt. Leg de bloemkool in de ovenschaal en zet hem in de oven. Rooster hem 30 minuten. Schenk 125 ml water in de schaal, dek hem af met een deksel of met aluminiumfolie en rooster de bloemkool nog 20 minuten, of tot hij zacht is.



4. Meng tot slot de ingrediënten voor de yoghurt-vijgensaus in een kommetje.

TIP: Serveer de bloemkool warm, met de yoghurt-vijgensaus en bestrooid met het amandelschaafsel en de bladpeterselie.

In spek gewikkelde uien

Volledig scherm In spek gewikkelde uien © rv

6 stuks • 30 minuten + 20 minuten oventijd

6 kleine tot middelgrote uien • 1 el olijfolie • 2 varkensworsten, vel verwijderd en in stukjes • 1 stengel bleekselderij, in dunne plakjes • 1½ tl tijmblaadjes • 1½ tl gehakte salie • 100 g vers broodkruim • 20 g boter, gesmolten • 80 ml kippenbouillon • 6 plakken gerookt ontbijtspek

Zo ga je te werk:

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C.



2. Snijd de boven- en onderkant van de uien, zodat ze plat op een snijplank blijven staan, en pel ze. Maak een loodrechte snee door de eerste twee rokken van een ui. Duw de rokken met je vingers zachtjes zo ver open dat de binnenste rokken van de ui eruit kunnen worden gedrukt en je een uitgeholde ui overhoudt. Snijd de binnenste rokken in kleine blokjes en zet opzij. Herhaal met de rest van de uien en bewaar de binnenste rokken daarvan voor iets anders. Leg de uitgeholde uien in een kom koud water te weken terwijl je de vulling maakt.



3. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak het varkensvlees op middelhoog vuur tot het gaar is; maak de stukken met een houten lepel klein zodat er geen grote stukken vlees overblijven. Schep het vlees met een schuimspaan uit de pan in een kom.



4. Doe de in blokjes gesneden ui en bleekselderij in de pan. Zet het vuur iets lager en bak ze 4 tot 5 minuten, of tot ze zacht maar nog niet bruin zijn. Doe de ui en bleekselderij bij het vlees, samen met de tijm, salie en het broodkruim. Voeg royaal zout en versgemalen zwarte peper toe. Schenk de gesmolten boter en kippenbouillon erbij en meng.



5. Laat de uien uitlekken. Zet er een op een plat werkblad neer en gebruik je handen of een lepeltje om de ui tot bovenaan te vullen met het saucijzenmengsel; druk de vulling goed aan. Wikkel een plak gerookt ontbijtspek om de ui en zet die met een cocktailprikker vast. Herhaal met de rest van de uien, vulling en spek. Zet de uien in een ovenschaal in de oven en rooster ze 20 minuten of tot het spek goudbruin is. Serveer de gevulde uien heet. Verwijder de cocktailprikkers vlak voor het serveren.

TIP: Gebruik een braadslee die groot genoeg is. Anders worden de groenten eerder gestoomd dan knapperig.

Geroosterde pompoen met ahornsiroop

Volledig scherm Geroosterde pompoen met ahornsiroop. © rv

Voor 4 personen • 15 minuten + ca 30 minuten oventijd

• 60 ml olijfolie • 1 flespompoen • 60 ml ahornsiroop • 50 g pecannoten, gehakt

Zo ga je te werk:

1. Verwarm de oven voor tot 160 °C. Schenk de helft van de olijfolie in een braadslee en zet die in de oven om hem te verhitten.



2. Schil de flespompoen en snijd hem in plakken van 2 cm dik. Snijd de plakken doormidden en verwijder de pitten en het vezelige vruchtvlees. Haal de braadslee uit de oven en leg de pompoen er voorzichtig in een enkele laag in. Bestrooi de plakken met zout en versgemalen zwarte peper en zet ze 10 tot 15 minuten in de oven; keer ze af en toe.



3. Meng intussen de rest van de olijfolie en de ahornsiroop in een kleine glazen pot met deksel. Voeg er zout en versgemalen zwarte peper en de gehakte pecannoten aan toe. Draai het deksel erop en schud krachtig met de pot.

4. Schenk de dressing over de pompoenplakken en rooster ze nog 10 tot 15 minuten, tot de pompoen zacht en gaar is en de pecannoten gekaramelliseerd zijn. Keer de plakken af en toe om te voorkomen dat de dressing aan de bodem van de braadslee blijft plakken. Leg de pompoenplakken op een serveerschaal en serveer ze meteen.

TIP: De braadslede moet minstens 8 cm diep zijn. Diep genoeg om vloeistof veilig vast te houden, maar niet zo diep dat de lucht niet meer rond de inhoud kan circuleren.

Volledig scherm Slow van Louise Franc. © rv

Exclusieve voorpublicatie uit het nieuwe Slow-kookboek. Slow van Louise Franc is uitgegeven bij Good Cook en is vanaf 20 oktober te koop, € 32,50.