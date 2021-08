Caesarsalade 2.0 en gepimpte tomaat-garnaal: 5 recepten voor een frisse 'salade locale’ met duurzame, lokale lekkernijen

Salade met tuinbonen, veganaise en hartige granola

Voor 2 personen, 35 minuten

© Wout Hendrickx

We gebruiken vaak kikkererwten in veganistische bereidingen, maar onze eigen tuinbonen zijn ook bijzonder voedzaam en smaakvol! Deze salade toppen we met homemade veganaise en hartige granola.

Dit heb je nodig

Voor de hartige granola:

100 g havermout • 50 g zonnebloempitten • 50 g walnoten • 1 kl gedroogde oregano • 1 kl garam masala • ½ kl chilivlokken • 1 el honing • 4 el zonnebloemolie • ½ kl zout

Voor de salade:

80 ml gewone sojamelk • 1 el wittewijnazijn • 160 ml zonnebloemolie • peper en zout • sap van 1 limoen • 3 lente-uien • 100 g gedopte tuinbonen (verse of diepvries) • 100 g peultjes • 1 kiwi • 100 g waterkers of veldsla • 1 kl mosterd

Zo ga je te werk

1. Maak eerst de granola; die kan je enkele dagen op voorhand maken en bewaren in een goed afgesloten doosje. Meng alle ingrediënten goed door elkaar, giet uit op een bakplaat en zet in de oven op 165 °C. Roer regelmatig eens door. Laat gedurende 35-45 minuten bakken of tot alles goudbruin is. Proef en voeg eventueel zout toe.

2. Maak de veganaise. Doe de sojamelk, azijn en mosterd in een hoge maatbeker. Zet de mixer in de beker. Zet de mixer aan en voeg geleidelijk aan de zonnebloemolie toe. Ga voorzichtig op en neer met de mixer tot de mayonaise gebonden is. Kruid met peper en zout.

3. Meng voor de dressing het limoensap met 100 gram ­veganaise en 2 fijngehakte lente-uien. Zet in de koelkast.

4. Breng gezouten water aan de kook. Voeg de tuinbonen en peultjes toe, laat 1 minuut koken. Giet af, laat schrikken onder koud stromend water. Laat goed uitlekken.

5. Verwijder het buitenste vliesje van de tuinbonen. Snij de kiwi met schil in stukjes.

6. Meng de kiwi met de peultjes, tuinbonen en waterkers en kruid met peper en zout. Besprenkel met de veganaise en granola.

Tip: je kan veganaise ook kant-en-klaar kopen en de tuinbonen vervangen door tuinbonen uit blik als alles een beetje sneller moet gaan.

Salade to go met erwtjes, kaas en couscous

Voor 2 personen, 25 minuten

© Wout Hendrickx

Een frisse, voedzame en supersnelle salade met kaas van bij ons en frisse yogonaise. Helemaal klaar om mee te nemen naar het werk, op een picknick of gewoon in de tuin.

Dit heb je nodig

100 g volkorencouscous • 100 g erwtjes (vers of diepvries) • 70 g volle yoghurt • 1 el mayonaise • 5 blaadjes munt • 8 blaadjes basilicum • peper en zout • 1 bakje tuinkers • ½ komkommer • 80 g kaas naar keuze

Zo maak je het

1. Breng een pot gezouten water aan de kook. Voeg de volkorencouscous toe en laat 4 minuten koken. Voeg de erwtjes toe en laat nog 1 minuut meekoken. Giet af, spoel even onder koud water en laat alles goed uitlekken.

2. Mix de yoghurt, mayonaise, munt- en basilicumblaadjes, peper en zout fijn in een blender of met een mixer.

3. Snij de blaadjes tuinkers van het bakje. Snij de komkommer en kaas in fijne blokjes.

4. Meng de erwtjes met de tuinkers, komkommer en kaas. Kruid met een snuf peper en zout.

5. Verdeel de yogonaise over de bokalen of de kommen. Beleg met de couscous en de salade en dek af.

Tip: Lunchtime? Giet de salade uit op je bord. Zo wordt de dressing perfect verdeeld.

Caesarsalade 2.0 met kipkroketjes

Voor 4 personen, 50 minuten + 4 à 12 uur opstijven in de koelkast

© Wout Hendrickx

Zijn je kinderen niet echt dol op salades? Dan probeer je gewoon deze eens! Een leuke twist op de klassieke caesarsalade met heerlijke kipkroketjes!

Dit heb je nodig

Voor de kipkroketjes:

2 grote kippenbouten • 1 blokje kippenbouillon • 100 g oude of belegen kaas • 6 g gelatine • 70 g boter • 70 g bloem • peper en zout • nootmuskaat • 2 eieren • 50 g paneermeel

Voor de salade:

1 teentje knoflook • 4 ansjovisfilets op olijfolie • 100 g zure room of • volle yoghurt • 2 el mayonaise • worcestersaus • sap van ½ citroen • peper • 4 minikropjes Romeinse sla of 1 krop ijsbergsla • 8 bieslookstengels • extra: frituurolie

Zo maak je het

1. Kook de kippenbouten in 800 ml water met 1 bouillonblokje gedurende 20 minuten. Giet af en bewaar 400 ml bouillon. Haal het vlees van de bouten en snij in heel fijne stukjes.

2. Rasp de kaas of snij hem in heel fijne stukjes. Laat de gelatine weken in koud water.

3. Smelt de boter in een kookpot, voeg de bloem toe en roerbak 1 minuut. Voeg geleidelijk aan 400 ml bouillon toe en blijf goed roeren met een klopper tot je een ingedikte saus krijgt.

4. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. Voeg de uitge­knepen gelatine toe, zet de pan van het vuur en roer goed om. Voeg de gemalen kaas en stukjes kip toe en meng goed. Giet uit in een ingevette ovenschaal of kom, dek af en laat minstens 4 uur of 1 nacht afkoelen in de koelkast.

5. Maak met natte handen bolletjes van het beslag. Rol ze eerst door de bloem en schud ze goed af. Haal ze door de geklutste eieren en daarna door het paneermeel.

6. Bewaar de kroketjes in de koelkast tot je ze gaat frituren.

7. Maak de dressing. Pel de knoflook. Doe de knoflook, ansjovis, zure room, mayonaise, 4 druppels worcestersaus en het citroensap in een blender en mix fijn. Kruid bij met peper en bewaar in de koelkast.

8. Frituur de kroketjes in frituurolie in een friteuse of kookpot op 175 °C gedurende 5 minuten.

9. Haal enkele blaadjes van de Romeinse minisla en leg ze op een bord. Snipper de rest van de sla fijn. Leg de kroketjes in de blaadjes sla, garneer met bieslook, fijngesneden sla en de dressing.

Tip: Spaar oud brood op en maak er je eigen paneermeel van! Rooster het oude brood kort in de oven of broodrooster en hak fijn in een blender of met een mes. Bewaar goed afgesloten in de diepvries of berging.

Klassiekers herbekeken

Voor 4 personen, 50 minuten

© Wout Hendrickx

We laten de tonijn weg in de perzik en vervangen die door duurzame makreel. De eitjes vullen we met verse kruiden van hier en krokant oud brood. De tomaat-garnaal maken we eenvoudiger, sneller en een tikkeltje specialer!

Dit heb je nodig

Voor de gevulde eitjes:

4 eitjes • 4 bieslookstengels • 2 takjes peterselie • 1-2 el mayonaise • peper en zout • olijfolie • 3 el oud broodkruim

Voor de gevulde perzik:

2 verse perziken of 4 ­halve perziken uit blik • 1 blikje makreel op olie (met MSC-label) • 2-3 el zure room of mayonaise • peper en zout

Voor de tomaat-garnaal:

2 vleestomaten • wittewijnazijn • olijfolie • peper en zout • 70 g zeekraal • ½ sjalot • 150 g verse grijze garnalen • 70 g zeekraal

Zo maak je het

Voor de eitjes:

1. Kook de eitjes gaar gedurende 10 minuten, giet af en laat ze afkoelen.

2. Halveer de eitjes en lepel de eidooier eruit. Hak de bieslook en peterselie fijn. Meng de eidooier met mayonaise, bieslook en peterselie. Kruid met peper en zout.

3. Verhit een scheutje olijfolie en bak het broodkruim goudbruin. Kruid met peper en zout.

4. Vul de eiwitten met de ­eidooiermengeling en ­bewaar in de koelkast. Net voor het serveren besprenkel je de eitjes met het gebakken broodkruim.

Voor de perziken:

1. Halveer de perziken en ontpit ze. Hak 50 gram makreel fijn. Meng met de zure room of mayonaise en kruid met peper en zout. Vul de halve perziken op met de makreelmengeling. Bewaar in de koelkast.

Voor de tomaat-garnaal:

1. Snij de tomaten in stukken. Besprenkel met enkele druppels wijnazijn en olijfolie en kruid met peper en zout.

2. Breng een ruime pot water aan de kook en pocheer de zeekraal 1 ­minuut, laat schrikken onder koud water. Laat ­uitlekken.

3. Snipper de sjalot fijn. Meng de zeekraal met de tomaten, sjalot en garnalen en besprenkel met olijfolie. Kruid met peper en een beetje zout.

Tip: Van de tomaat-garnaalsalade kan je een heerlijk pastaslaatje maken! Voeg nog gekookte pasta en een extra scheutje olijfolie toe.

Salade met braambessen

Voor 4 personen, 30 minuten

© Wout Hendrickx

Geen mango, Italiaanse ham of mozzarella deze keer! Alleen lokale lekkernijen in deze zomerse salade. Zoek het niet te ver; met het lokale aanbod aan fruit, zuivel en vlees kan je zoveel verrassende kanten uit!

Dit heb je nodig

1 courgette • olijfolie • peper en zout • vers basilicum • 1 kl mosterd • 1 kl honing • 1 el appelazijn (of wittewijnazijn) • 100 g jonge bladsalade • 200 g braambessen • 150 g geitenkaas • 80 g boerenham

Zo maak je het

1. Snij met een mes of mandoline heel fijne plakjes van de courgette. Besprenkel ze met olijfolie en gril ze op een hete grill. Kruid met peper en zout en laat afkoelen

2. Hak 6 blaadjes basilicum fijn en meng ze met de ­mosterd, honing, appelazijn en 3 eetlepels olijfolie. Kruid met peper en zout.

3. Meng de jonge bladsalade met de gegrilde courgette en braambessen. Garneer met de geitenkaas en boerenham en besprenkel met de dressing en extra basilicum.

Tip: De geitenkaas kan je ook vervangen door een zachte blauwe kaas zoals Pas de Bleu of Bleu des Moines.

door elise van de poele en debby de mangelaere • Foto’s wout hendrickx

Wie is Elise? Volledig scherm © Wout Hendrickx Elise Van de Poele (36), mama van Suze (7) en Rien (4), vind je ofwel voor de klas, ofwel in haar moestuin en keuken. Haar missie? Iedereen plezier laten beleven aan koken met meer oog voor de planeet. Haar ­recepten zijn altijd gebaseerd op ­lokale ­seizoensproducten. Volg haar op Instagram: @elise_eet_alles

