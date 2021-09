Bruschetta met vijgenchutney of salade met gegrilde nectarines: 3 recepten voor een zoete nazomer

Nu we genieten van de laatste zonnestralen van het jaar, wordt het hoog tijd om ook de zon op ons bord te toveren. En wat is beter dan nog even nazomeren met heerlijk, vers fruit? Hou je van hartig, fris of toch liever iets zoets? Met deze drie recepten kan het allemaal. Wij gingen aan de slag met sappige perziken en nectarines, blozende bramen en bessen en rijpe, zachte vijgen.

Hartige bruschetta met vijgenchutney, rosbief en mozzarella

Voor 4 personen, 45 minuten

Volledig scherm © Bram Debaenst

Dit heb je nodig

paarse shiso of kleine basilicum • 1 ciabatta • 4 plakjes rosbief, gehalveerd • 1 bol mozzarella • 40 g pistachenoten, fijngehakt • balsamicocrème • olijfolie • peper en zout • Voor de chutney: 250 g verse vijgen, in partjes • 1/2 rode ui, gesnipperd • 1 steranijs • ½ tl kaneelpoeder • 1,5 el bruine suiker • 25 ml frambozen- of appelazijn • 2 el zonnebloemolie

Zo ga je te werk

1. Fruit de ui in olie glazig. Voeg de steranijs en het kaneelpoeder toe en roerbak nog 1 minuut verder. Doe er de suiker en de azijn bij en breng op een zacht vuur aan de kook. Roer tot de suiker is opgelost. Voeg de vijgen toe en laat 15 minuten zachtjes koken.

2. Snij de ciabatta in acht sneetjes van 1,5 cm dik. Bestrijk met olijfolie en bak ze langs beide kanten goudbruin. Schep een lepel vijgenchutney op elk sneetje ciabatta. Scheur de mozzarella in reepjes en verdeel ze over de chutney. Halveer de plakjes rosbief en ‘drapeer’ een half sneetje op elke bruschetta. Bestrooi met de pistachenoten en druppel er nog wat balsamicocrème over. Werk af met de shiso of basilicum.

Tip: De vijgenchutney kun je in een goed afsluitbaar weckpotje enkele weken in de koelkast bewaren.

Salade met gegrilde nectarines en blauwe bessen

Voor 4 personen, 30 minuten

Volledig scherm © Bram Debaenst

Dit heb je nodig

4 nectarines • 200 g blauwe bessen • 200 g kerstomaatjes • handvol basilicumblaadjes • 70 g rucola • 200 g feta • 50 g pijnboompitten • 200 g couscous • 2 el wittewijnazijn • olijfolie • peper en zout • Voor de dressing: sap van 1 citroen • 1 el honing

Zo ga je te werk

1. Bereid de couscous zoals vermeld op de verpakking. Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan goudbruin.

2. Halveer de kerstomaatjes en meng er de wittewijnazijn en een scheutje olijfolie onder. Kruid met peper en zout. Snij het vruchtvlees van de nectarines in partjes.

3. Verhit een grillpan (zonder vetstof) en gril de partjes 2 à 3 minuten langs elke kant tot er mooie grillstrepen ontstaan.

4. Maak een dressing van het citroensap, de honing en een scheutje olijfolie. Kruid met peper en zout. Meng er de rucola en het basilicum onder.

5. Verdeel de couscous, de kruidensalade, de kerstomaatjes en het fruit over de borden. Brokkel er de feta over en werk af met de pijnboompitjes.

Tip: Geen fan van feta? Kies voor mozzarella of jonge kaasblokjes.

Bramen-perzikengalette

Voor 4 personen, 1 uur 30 minuten

Volledig scherm © Bram Debaenst

Dit heb je nodig

200 g bramen • 300 g perziken • 4 el amandelmeel • verse tijm • 200 g bloem • 2 tl fijne suiker + extra om af te werken • 2 tot 4 el koud water • 150 g ongezouten boter • 1 ei • snuf kaneelpoeder • 2 el honing • poedersuiker • snuf zout

Zo ga je te werk

1. Meng de suiker en een snuf zout onder de bloem. Voeg de boter in blokjes toe en kneed tot een kruimelig deeg. Voeg 2 eetlepels koud water toe en kneed tot een samenhangend deeg. Voeg nog wat water toe als het deeg nog te droog is. Verpak het deeg in folie en leg het 30 minuten in de koelkast.

2. Verwarm de oven voor op 180 °C. Snij de perziken in dunne partjes. Voeg de bramen, de honing en de kaneel toe en meng voorzichtig onder elkaar.

3. Rol het deeg uit op een met bakpapier beklede bakplaat tot een ronde lap van ongeveer 3 mm dik. De randen mogen wat gekarteld zijn. Verdeel er het amandelmeel over, maar laat 3 cm van de rand vrij. Schep er het fruit op en vouw de randen van het deeg over het fruit heen. Kluts het ei los en bestrijk er de randen mee. Bestrooi de randen tot slot met de extra suiker. Zet de galette 40 à 45 minuten in de oven. Werk af met de verse tijm en wat poedersuiker.

Tip: Deze galette is zowel warm als koud lekker. Serveer met een dot slagroom of vanille-ijs!

