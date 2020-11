Pladijs is dé vis van 2020: 3 heerlijke recepten die bewijzen hoe veelzijdig hij is

Hoewel pladijs de meest aangevoerde vissoort in onze havens is, wordt hij amper gegeten. Nochtans is deze Noordzeevis fijn van smaak, makkelijk klaar te maken en helemaal niet duur. Reden genoeg om hem uit te roepen tot vis van het jaar.

1. Hele pladijs uit de oven

Voor 4 personen • 1 uur

Volledig scherm © Bramski

Dit heb je nodig

600 g krielaardappelen, gehalveerd • 400 g pompoen, in halve maantjes • olijfolie • 2 citroenen • 75 g boter + extra • bosje salie • 5 ansjovisfilets, fijngehakt • 600 g pladijs, schoongemaakt • 250 g spinazie • peper en zout

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Doe de aardappelen en pompoen in een ovenschaal, druppel er olijfolie over en kruid met peper en zout. Hussel alles goed onder elkaar. Snij 1 citroen in plakjes en leg ze tussen de groenten. Zet 40 minuten in de oven. Schep halverwege om.

2. Smelt een klont boter in een pan en bak er een handvol salieblaadjes in krokant. Laat uitlekken op keukenpapier. Blus de pan met een halve citroen. Voeg de ansjovis toe. Hak de resterende salie fijn en voeg ook toe. Roerbak tot de ansjovis gesmolten is.

3. Haal de aardappelen uit de oven en leg er de hele pladijs op. Druppel er de ansjovis-salieboter over en zet opnieuw 15 minuten in de oven, tot de vis gaar is. Verhit opnieuw een klontje boter in dezelfde pan en laat er de spinazie in delen in slinken. Breng op smaak met peper en zout.

4. Haal de vis uit de oven en verdeel er de spinazie rond. Werk af met de krokante salieblaadjes en enkele partjes citroen.

TIP: Prik met een vork langs de graat van de vis en beweeg de vork wat heen en weer: zit het vlees ‘los’, dan is hij klaar.

2. Kokoscurry met pladijs

Voor 4 personen • 25 min

Volledig scherm © Bramski

Dit heb je nodig

1 teentje knoflook • sap en geraspte schil van 1 limoen • 600 g pladijsfilets, zonder vel • 2 sjalotten, gesnipperd • 2 tl sriracha (scherpe chilisaus) • 2 tl tamarindepasta (specerij voor marinades, heeft een vrij zure smaak) • 2 el rietsuiker • 400 ml kokosmelk • 2 minipaksoi • (sesam)olie • bosje koriander • sesamzaadjes • peper en zout • 250 g basmatirijst

Zo ga je te werk

1. Pers de look en meng er het limoensap en -rasp onder. Kruid met peper en zout en leg er de pladijsfilets in. Kook de rijst gaar in licht gezouten water.

2. Fruit de sjalotten in olie glazig. Voeg de sriracha, tamarinde, rietsuiker en kokosmelk toe. Kruid met wat peper en zout en breng op een zacht vuur aan de kook. Halveer de minipaksoi, kruid met peper en zout en bak ze in olie en wat sesamolie beetgaar.

3. Haal de visfilets uit de marinade en leg ze in de hete curry. Laat 5 minuten pocheren.

4. Schep de curry met de vis in kommen. Leg er de gebakken minipaksoi bij en werk af met de koriander en sesamzaadjes. Serveer er de gekookte rijst bij.

TIP: Je kan de visfilets ook mooi oprollen, vaststeken met een houten prikkertje en zo pocheren.

3. Krokant gebakken pladijs met linzen

Voor 4 personen • 35 min

Volledig scherm © Bramski

Dit heb je nodig

100 g pancetta, in blokjes • 1 ui, gesnipperd • 2 teentjes knoflook, geperst • 2 wortelen, in schuine plakjes • 1 stengel prei, in ringen • 2 el verse tijmblaadjes • 150 ml kippenbouillon • 400 g linzen • 4 plakjes prosciutto (gedroogde Italiaanse ham) • 2 el fijngehakte peterselie • 600 g pladijsfilets • bloem • 2 eiwitten, losgeklopt • paneermeel • boter • arachideolie • peper en zout • handvol kiemen

Zo ga je te werk

1. Bak de pancettablokjes in olie goudbruin. Voeg de ui, look, wortelen, prei en tijm toe en roerbak 5 minuten. Blus met de kippenbouillon en voeg de linzen toe. Laat op een zacht vuur 5 minuten sudderen.

2. Bak de prosciutto in een droge koekenpan krokant. Dep de vis goed droog en kruid met peper en zout. Wentel ze eerst door bloem, vervolgens door het eiwit en tot slot door paneermeel. Bak ze in arachideolie goudbruin en gaar.

3. Roer een klontje boter door de linzen en werk af met de peterselie. Schep in borden en leg er telkens een gebakken pladijsfilet op. Werk af met de krokant gebakken prosciutto en de kiemen.

TIP: Voeg nog een fijngehakte chilipeper toe bij de linzen voor wat extra pit.