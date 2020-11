Black Friday must-haves: hier scoor je de beste culinaire deals volgens de NINA-redactie

Of het nu een vroeg kerstcadeautje is, of gewoon iets voor jezelf: de beste koopjes doe je nu, dankzij Black Friday. NINA-redactrice Liesbeth zocht de beste én lekkerste must-haves voor je keuken. Op en top Belgisch, natuurlijk. Een wafelijzer voor een prikje? Of een prachtig, keramieken servies waar je al lang op aan het azen bent? Shoppen maar!

Pastabord van Serax, 22,4 euro in plaats van 28 euro

Of je nu een boterham met choco eet, een simpele pasta of een uitgebreid vijfgangenmenu: een knap gedekte tafel maakt van je maaltijd meteen een eetfestijn. Vooral keramieken servies doet het goed. Niet onlogisch, want het is tijdloos en zorgt voor een authentieke touch. Mix en match verschillende kleuren, en je kan dineren in stijl. Dit diepe, zachtblauwe bord van Serax staat op mijn verlanglijstje.

“Maar kind toch, gebruik jij nog steeds dezelfde pannen?” Mijn grootmoeder schrok zich een hoedje. Tijdens mijn kotjaren had ze me enkele pannen cadeau gegeven, en jawel, die liggen nu (ettelijke jaren later) nog steeds in mijn keuken. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Leuk om te weten: het Gentse merk Greenpan heeft een speciale coating ontwikkeld die, in tegenstelling tot de traditionele antikleeflaag, niet schadelijk is voor het milieu. Dat ze best mooi zijn, én dat er bijna 150 euro korting is op deze set, is mooi meegenomen.

‘16:8: Met intermittent fasting naar een gezonder gewicht’ van Servaas Bingé, 9,99 euro in plaats van 19,99 euro

Razend populair zijn ze, de diëten waarbij je enkele uren per dag niets eet. Maar is vasten of intermittent fasting wel gezond? Arts Servaas Bingé denkt van wel, op voorwaarde dat je het fatsoenlijk aanpakt. “Het bevordert de spieropbouw, leidt tot gewichtsverlies, versterkt je immuunsysteem en vertraagt het verouderingsproces. Bovendien leert je lichaam het onderscheid tussen een waar hongergevoel en een craving, zodat je makkelijker aanvoelt dat die zak chips om 10 uur ’s avonds niet écht nodig is.” Geen idee hoe het bij jou zit, maar vooral dat laatste klinkt me als muziek in de oren.

Set champagneglazen bij JUTTU, 18,65 euro in plaats van 21,95 euro

Of we volgende maand met onze vrienden kunnen aftellen naar het nieuwe jaar is nog even koffiedik kijken. Maar klinken, dat gaan we doen. Desnoods op een digitale manier (thank god voor videocalls). De bubbels liggen al klaar. Nu nog die schattige goudroze glazen, en wij zijn tevreden.

Het ultieme comfortfood tijdens de wintermaanden? Wafels, no doubt. Lekker zoet met een toef slagroom, of hartig met zoete aardappels en een slaatje. Yum! Nog een voordeel: je kan het zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds op tafel zetten. De opties zijn eindeloos. En dankzij dit wafelijzer is de lekkernij in een handomdraai klaar.

Lees ook: