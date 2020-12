Betoverende eindejaarsfeesten voor jong en oud: 5 heerlijke recepten uit het Efteling Familiekookboek

Het einde van het jaar nadert. Pretparken en horecazaken blijven voorlopig nog even gesloten, we moeten dus zelf aan de slag gaan om de nodige magie in huis te halen. Het Efteling Familiekookboek geeft vijf heerlijke recepten prijs - goed voor een origineel driegangenmenu met aangepaste drankjes - die makkelijk te bereiden zijn voor en door kids. Dankzij deze recepten worden het ongetwijfeld sprookjesachtige feestdagen voor het hele gezin!

Aperitief: Tropische groene ijsthee

Oma lust ook wel eens iets anders dan een sapje. Daarom brengt Roodkapje deze heerlijke groene ijsthee mee in haar mandje.

Ingrediënten (voor 6 personen)

1 mango in mooie blokjes; 7 el sucralose (zoetstof; poeder) of 100 g suiker; 2 zakjes pure groene thee; 1 bosje munt; 1 limoen; ijsklontjes.

Bereidingswijze

1. Haal de steen uit de mango en verwijder de schil. Snijd het mangovruchtvlees in mooie blokjes. Doe de helft van de blokjes in een steelpan. Voeg de sucralose en 100 ml water toe. Verwarm al roerend tot de zoetstof is opgelost, breng dan aan de kook en laat 10 minuten zacht borrelen. Haal van het vuur en laat de mangosiroop afkoelen.

2. Zet intussen sterke groene thee door de zakjes 5 minuten in 500 ml kokend water te laten trekken. Haal de zakjes uit de thee, giet de thee in de glazen kan en voeg 300 ml koud water toe. Laat verder afkoelen.

3. Giet de afgekoelde mangosiroop dubbel af; eerst door een fijne zeef en vervolgens door een koffiefilter in een kom of maatbeker. (Gebruik je suiker in plaats van sucralose, dan hoef je de siroop maar één keer af te gieten.)

4. Zet de afgekoelde siroop en afgekoelde thee in de koelkast en laat ze minstens 1 uur koud worden.

5. Pluk de blaadjes munt. Snijd de limoen met een scherp mes in heel dunne plakjes.

6. Meng de koude mangosiroop door de koude groene thee.

7. Verdeel de rest van de mango, de blaadjes munt en de plakjes limoen over zes glazen. Doe er ijsklontjes bij en vul de glazen met de groene ijsthee.

Voorgerecht: Wonderlijke fruit- en bloemenloempiaatjes

In het sprookje van de zes Zwanen gebruikte Elisa paarse bloemen om hemdjes voor haar broer te breien. Nu maken deze bloemen de loempiaatjes extra lekker en mooi.

Ingrediënten (voor 20 loempiaatjes)

1 kleine, stevige courgette; ½ venkelknol; ½ komkommer; ½ rodekool; 1 bosje munt; 1 kiwi; 5 aardbeien; 20 rijstvellen; kleine handvol eetbare bloemen uit de tuin, zoals viooltjes of Oost-Indische kers; 100 g taugé.

Voor de pindadipsaus: 1 teen knoflook; 6 el pure pindakaas; 4 el kokosmelk; 1 el limoensap; 1 el ketjap manis; 1 el arachideolie; zout (optioneel).

Bereidingswijze

1. Begin met de pindasaus. Pers de knoflook en doe samen met de pindakaas, 100 ml water, de kokosmelk, het limoensap, de ketjap manis en de arachideolie in een steelpan. Verwarm al roerend 5 minuten op laag vuur, tot de saus glad is. Proef en voeg als je dat nodig vindt een snuf zout toe. Laat daarna afkoelen.

2. Snijd de courgette, venkelknol, komkommer en rodekool in lange, dunne reepjes. Pluk de muntblaadjes van de takjes. Schil de kiwi en snijd in dunne plakjes. Snijd de aardbeien in dunne plakjes.

3. Zet een brede kom met heet water klaar. Dompel 1 rijstvel in het hete water, laat even uitlekken boven de kom en leg op een bord of plank. Leg op het bovenste derde deel van het vel een mooi rijtje ‘zoet’: kies uit plakje aardbei, plakjes kiwi of eetbare bloemen. Laat daarbij de randen van het vel vrij.

4. Leg in het midden van het vel een streep groentereepjes: courgette, venkel, komkommer en/of rodekool, en laat weer de randen vrij. Voeg aan deze streep wat taugé en munt toe.

5. Vouw het onderste derde deel van het rijstvel over de streep groenten/kruiden. Klap de zijkanten naar binnen en rol het loempiaatje strak op in de richting van het fruit of de bloemen. Herhaal met de overige vellen en vulling.

6. Leg de loempiaatjes op een schaal en serveer met de pindadipsaus.

Soep: Rood-met-witte-stippensoep

Waan je in het Sprookjesbos dankzij deze smakelijke soep.

Ingrediënten (voor 4 personen)

500 g rijpe (tros)tomaten; 3 rode paprika’s; 3 el olijfolie; zout en peper; 1 stengel bleekselderij; 1 ui; 125 g mini-mozzarellabolletjes; 500 ml passata, 2 groentebouillontabletten; 1 ciabattabrood; 100 g heks’nkaas (roomkaas met kruiden)

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 220 °C (heteluchtoven 200 °C).

2. Haal de kroontjes en/of takjes van de tomaten. Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten en zaadjes. Verdeel ze met de (hele) tomaten in een enkele laag over de bakplaten en/of ovenschalen. Druppel er 2 eetlepels olijfolie overheen en bestrooi met zout en peper. Rooster de tomaten en paprika’s 20 minuten in de oven.

3. Snijd intussen de bleekselderij in kleine dobbelsteentjes en snipper de ui fijn. Giet het zakje mini-mozzarellabolletjes leeg in een vergiet en laat uitlekken.

4. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een soeppan. Fruit hierin de bleekselderij en ui 5 minuten op laag vuur. Pluk de tomatenvelletjes tussen duim en wijsvinger van de geroosterde tomaten en gooi ze weg. Voeg de geroosterde tomaten met de paprika’s en de passata toe aan de pan. Giet er 1 liter kokend water bij, verkruimel de bouillontabletten boven de pan en roer door. Breng aan de kook en laat 10 minuten borrelen.

5. Snijd de uitgelekte mozzarellabolletjes doormidden. Snijd de ciabatta in sneetjes, rooster ze eventueel en besmeer ze met de heksenkaas.

6. Pureer de soep met de staafmixer of in de blender helemaal glad. Proef en breng indien nodig verder op smaak met zout en peper.

7. Schep de soep in kommen en verdeel de mini-mozzarellabolletjes (met de bolle kant naar boven) als witte stippen over de rode soep. Serveer met de sneetjes ciabatta met heksenkaas.

Hoofgerecht: Overvolle aardappel uit het Incarijk

Een exotisch Zuid-Amerikaans hoofdgerecht waarbij je spontaan wilt gaan draaien en swingen.

Ingrediënten (voor 4 personen)

4 flinke aardappels met schil; 1 blikje (200 g) Mexicomelange; 2 geroosterde rode paprika’s (pot); 1 voorgekookte rode biet; 2 tomaten; 1 grote avocado; ½ tl gemalen komijn; kneep limoensap; snuf zout; 1 el zonnebloemolie; 300 g biologisch of plantaardig gehakt; ½ zakje kruidenmix voor taco’s; 175 g jonge of belegen geraspte kaas; sauzen naar keuze, zoals zure room, tomatensalsa, dikke yoghurt, sriracha en/of barbecuesaus.

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200 °C (heteluchtoven 180 °C). Boen de aardappels schoon. Wikkel ze elk apart in een stuk zilverfolie, leg ze op een bakplaat en pof ze minstens 1 uur in de oven. Langer mag eventueel ook.

2. Laat de Mexicomelange uitlekken in een zeef. Spoel de geroosterde paprika af, laat uitlekken en snijd in reepjes. Snijd de voorgekookte biet in partjes. Snijd de tomaten in stukjes. Doe alle toppings in aparte kommetjes.

3. Schil en prak de avocado, doe in een eigen kommetje en roer er de gemalen komijn, het limoensap en het zout doorheen. Zet alle kommetjes alvast op tafel.

4. Check of de aardappels gaar zijn door er met een vork in te prikken; de vork moet er gemakkelijk in glijden. Verhit als de aardappels gaar zijn de zonnebloemolie in een koekenpan. Doe het gehakt in de pan, strooi de kruidenmix eroverheen en bak het gehakt op hoog vuur snel rul en gaar.

5. Haal de aardappels uit de oven, pak ze voorzichtig uit (dit is een werkje voor volwassenen!) en leg ze op borden. Snijd ze in en breek ze iets open. Roer met een vork een deel van het kruim los. Verdeel het gehakt over de aardappels en strooi er wat kaas op. Doe de rest van de geraspte kaas in een laatste kommetje en zet op tafel.

6. Laat iedereen zijn eigen aardappel volscheppen met Inca-toppings en sauzen en val aan.

Klaas Vaak-slaapdrankje: Anijs-slaapdrank

Heerlijke slaapmutsjes (zonder alcohol) naar recept van Klaas Vaak en de Zandkabouters.

Ingrediënten (voor 1 persoon)

250 ml (plantaardige) melk; 1 ¼ tl anijszaad; 1-2 tl honing of suiker.

Bereidingswijze

1. Stamp ¼ tl anijszaad fijn in de vijzel.

2. Doe de rest van het anijszaad in een steelpan met de melk. Breng op laag vuur tegen

de kook aan en draai het vuur uit. Laat 5 minuten trekken.

3. Giet de anijsmelk door een fijne zeef in de handopschuimer en schuim op; of klop de melk met een garde op.

4. Doe de honing in een mok of brede kop. Giet de melk erin en roer om de honing te laten oplossen. Strooi de gestampte anijs er in een streep overheen en serveer.

Nóg honger? In Het Efteling Familiekookboek nemen de koks van de Efteling je mee op een culinaire reis door het attractiepark. Er staan maar liefst 35 lekkere en gemakkelijke gerechten in die door kinderen eenvoudig zelf te maken zijn, met hier en daar wat hulp van een volwassene. Je kan het boek hier kopen. Prijskaartje: 14,99 euro.