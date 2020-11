Bestel eens een drankje van het geheime Starbucksmenu: kies jij een boterbier frappuccino of een nutella coffee?

Je hebt ze misschien ook al wel gespot op Instagram: foto’s met Starbucksdrankjes in alle kleuren, met regenboogeffectjes of de gekste toppings. En altijd lees je dan iets over het ‘geheime menu’. Bestaat zo’n menu echt? Als je de vele internetgeruchten die er de ronde over doen mag geloven in ieder geval wel. In feite zou het gaan om combinaties met koffies, siropen en toppings die niet op het officiële menu staan. Sommige zouden bedacht zijn door barista’s met experimenteerdrang, andere vinden hun oorsprong in originele bestellingen van klanten. Volgens ‘The Huffington Post’ zouden er in totaal maar liefst 80.000 mogelijke combinaties zijn met de ingrediënten van het officiële Starbucksmenu. Of die allemaal te bestellen (en te drinken) zijn, weten we nog niet, maar deze 15 drankjes werden alvast succesvol door een klant besteld en gesmaakt.* Iets om uit te proberen tijdens je volgende coronaproof koffiedate?