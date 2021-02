Bedenkster van de Finse ovenschotel die wereld verovert: “Toevallig lagen alleen nog fetakaas en kerstomaatjes in mijn koelkast”

Fetahype zorgt voor ongeziene rush in supermark­ten: “In een paar winkels zijn er tekorten en lege rekken geweest”

10 februari Sinds de Finse foodblogster Jenni Häyrinen haar ‘Uunifetapasta’-recept op TikTok deelde, is het recept een eigen leven gaan leiden. Inmiddels is het gehypte recept ook in ons land terechtgekomen en dat zullen de supermarkten geweten hebben: “Vandaag verwachten we dat er sprake zal zijn van een meerverkoop tot wel 40 procent”, zo zegt Ann Maes, woordvoerster bij Albert Heijn.