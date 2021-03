Baked oats: de nieuwe feta-hype? Snelle, makkelijke ontbijtcake verovert sociale media

De ene na de andere (voedsel)trend gaat viraal dankzij videoplatform TikTok . Van bananenbrood en dalgona koffie tot het überpopulaire gebakken fetarecept . De laatste nieuwe hype? Baked oats. Op TikTok is de hashtag al 386 miljoen keer bekeken. Het is een ontbijtrecept dat niet alleen lekker, snel en makkelijk is, maar ook nog eens gezond: de ideale manier om je dag te starten dus. Wij tonen je hoe je het maakt. Ga je voor de variant met chocolade en speculaas, of voor die met bosbessen?

Net zoals bij het fetarecept, is de verkoop van havermout enorm gestegen sinds de hashtag #bakedoats viraal ging. Maar wat moeten we ons bij die baked oats, of gebakken havermout, voorstellen? Wel, als je havermout combineert met bakingrediënten (zoals eieren en baksoda) en het geheel in de blender doet, krijg je blijkbaar een ongelofelijk lekker en luchtig resultaat. Noem het een ontbijtcake. En het beste is dat het bakken slechts vijf minuten in beslag neemt. Minimale inspanning voor een maximum aan smaak: de perfecte snelle hap voor ’s ochtends, dus.

Je kan er chocolade aan toevoegen of fruit, maar bijvoorbeeld ook wortel of pompoen, de mogelijke variaties zijn eindeloos. Het enige dat je hoeft te doen is op TikTok de hashtag #bakedoats ingeven, en de applicatie toont je honderden opties. Wij geven je hier het versimpelde recept.

Hoe maak je baked oats?

1. Doe 40 gram havermout in de blender.

2. Voeg 75 ml (plantaardige) melk toe.

3. Voeg een halve eetlepel baksoda toe.

4. Optioneel: voeg 2 eieren toe.

5. Optioneel: voeg esdoornsiroop, honing of suiker toe voor een zoetere smaak.

6. Optioneel: voeg vanille-extract of chocoladepoeder toe, of toppings zoals bessen of noten.

7. Blend het geheel en doe alles in een schotel, mok of kom die in de oven kan.

8. Bak het geheel vijf minuten in de oven op 180 graden. Smullen maar!

Wij tonen je hieronder enkele van de lekkerste versies van baked oats.

