Back to basic: chef Toon De Bock geeft 3 toprecepten die je kan bereiden op een open vuur

Voor chef en cateraar Toon De Bock (41) kan er weinig tippen aan koken op open vuur. “Je kan aan de slag met de hitte, met de kolen, de rook, er zijn veel mogelijkheden. Mensen willen steeds meer proeven van die culinaire outdoorbeleving, én het is ook nog eens coronaproof." In NINA deelt hij graag zijn toprecepten waarmee jij zelf aan de slag kan. Een kreeftensoep, gebakken coquilles of een panpizza: back to the roots gaan klonk nog nooit zo lekker.

“Vlammen en vuur fascineren”, zegt Toon De Bock die als student toevallig in de horeca belandde en er intussen een heel parcours op heeft zitten bij verschillende restaurants. Hij werd partner bij de foodtrucks van Jean sur Mer, tot hij een drietal jaar geleden zijn eigen zaak ‘Ruigg’ oprichtte, die focust op catering, home dinners en artist catering bij Tomorrowland, Jazz Middelheim en Best Kept Secret. De Bock werkte onder meer ook mee aan het kookboek ‘Plan Vegan’ van Nathalie Meskens. “Mijn interesse gaat vooral uit naar het pure, lokale en seizoensgebonden koken, het barbecueën en koken op open vuur. Mensen willen steeds meer die beleving en als dat dan bij jou in de buurt kan is dat – zeker met corona – een pluspunt.”

Volledig scherm © Filip Van Loock

“Met ‘Eat Wild’ bieden foodhub Nala en ik de food experience van koken op open vuur aan in combinatie met een wandeling en overnachting in de natuur en een ontbijt. We hebben momenteel enkele data ingepland, nu hopen dat het kan doorgaan. Maar ik kook even graag op open vuur bij mensen thuis. Onlangs nog ging ik bijvoorbeeld koken aan de vijver bij Siska Schoeters en Tomas De Soete. Je kan aan de slag met de hitte, met de kolen, de rook, er zijn veel mogelijkheden. En vuur trekt mensen aan, je gaat er automatisch rond staan. Het is back to the roots.”

Soep van rivierkreeften • 15 min voorbereiding + 40 min bereiding

Volledig scherm © An De Smedt.

Voor 4 personen

• 1 dikke wortel • 2 stengels witte selder • 2 rode uien • 1 bol knoflook • 2 grote tomaten of 2 handjes kerstomaten • 1 kg voorgekookte rivierkreeftjes • goeie klont boter, 20 à 30 g • 1 takje tijm • 1 takje rozemarijn • 3 blaadjes laurier • 1 el tomatenpuree • 30 ml cognac (geen must) • 1 glas witte wijn (100 à 150 ml) • water, ongeveer 1 liter • zwarte peper van de molen • snuifje cayennepeper • enkele takjes bieslook • zure room

Zo ga je te werk

1. Bereid eerst je groentjes voor. Snij de wortel, selder en ui in kleine blokjes. Halveer de bol knoflook.

2. Snij de tomaten in stukjes en kneus de rivierkreeftjes wat met een groot keukenmes. Zo komen de smaken er beter uit.

3. Zet een gietijzeren pot of diepe pan op je grill of hang aan de driepikkel boven het vuur. Voeg boter toe. Wanneer de boter gesmolten is en mooi bruist, voeg je ui, selder, wortel, kruiden, knoflook en rivierkreeftjes toe laat enkele minuten goed aanbakken.

4. Voeg de tomatenpuree toe en bak nog even een minuutje mee aan. Voeg tenslotte de stukjes tomaat toe.

5. Blus met de cognac en flambeer even. Bevochtig alles met de witte wijn en laat enkele minuten doorkoken. Bevochtig ten slotte met koud water, juist genoeg tot alles net onder staat.

6. Laat alles een klein half uurtje heel zachtjes doorkoken. Kruid naar smaak met zwarte peper uit de molen, snuifje zout en cayennepeper.

7. Verdeel in kommetjes! Heerlijk na die lange boswandeling.

TIP: Wil je de soep iets feestelijker ? Mix alles met een stevige staafmixer en zeef dan door een puntzeef boven een andere pot. Druk de zeef goed uit met de bolle kant van een lepel tot je al het resterende vocht mee hebt en laat alles nog verder zachtjes inkoken tot je ongeveer tweederde overhoudt. Werk af met een paar lepels zure room, een klontje koude boter en fijngesnipperde bieslook.

Gebakken coquilles met bospaddenstoelen • 30 min. voor de saus • 15 min. bereiding

Volledig scherm © An De Smedt.

Voor vier personen als voorgerecht

• 1 klontje boter • 1 sjalot, fijngesnipperd • 500 g bospaddenstoelenmengeling • 3-tal aardperen, in kleine stukjes gesneden • ½ teentje knoflook, geplet • enkele takjes tijm • enkele takjes rozemarijn • 20 ml witte wijn • 20 ml Noilly Prat • sap van halve citroen • 200 ml room • 200 ml water • ½ blokje kippenbouillon • 2 el olijfolie + klontje boter • ½ teentje knoflook, geplet • 12-tal verse coquilles uit de schelp, bij de betere vishandel • peper en zout

Zo ga je te werk

1. Maak eerst de saus van aardpeer en bospaddenstoel. Gebruik hiervoor ongeveer 1/4 van de paddenstoelen. De rest is voor bij de coquilles.

2. Zet een sauspannetje op het vuur en voeg het klontje boter toe. Wanneer de boter mooi gesmolten en lichtbruin gekleurd is, voeg je de fijngesnipperde sjalot, paddenstoelen, stukjes aardpeer, ½ teentje look, takje tijm en rozemarijn toe. Fruit even alles kort aan.

3. Blus alles met de wijn, Noilly Prat en het citroensap en laat enkele minuutjes zachtjes doorkoken. Voeg room, water en bouillonblokje toe en laat nog eens een 10-tal minuutjes zachtjes koken.

4. Steek alles door een zeefje en kook nog even verder in tot de gewenste sausdikte. Houd apart. Kruid naar smaak met peper en zout.

5. Zet een pan in het vuur of op je grill. Voeg de olijfolie en het klontje boter toe. Voeg ½ teentje knoflook, een takje tijm en een takje rozemarijn toe. Bak de coquilles kort aan in de hete pan. Slechts enkele minuutjes aan elke kant. Voeg de bospaddenstoelen toe aan de pan en bak ze kort mee aan.

6. Let wel dat de coquilles niet te ver gebakken worden! Ze moeten nog een beetje glazig zijn aan de binnenkant. Kruid alles met peper en zout. Serveer de jus van aardpeer en paddenstoel apart.

TIP: Vraag aan je visboer om de coquilles schoon te maken maar vraag er zeker de schelpen bij. Gebruik de schelp om de coquilles in te dresseren of gebruik ze een volgende keer om er een gratin van Noordzeevis in te presenteren.

Ardense panpizza 2 uur voor het deeg + 15 min. voor de pizza’s

Volledig scherm © An De Smedt.

Voor een viertal pizza’s

Voor het pizzadeeg: • 325 ml lauw water • 1/2 zakje instant gist • 3 el olijfolie • ½ el suiker • 400 g bloem (type tipo 00) • 100 g fijn griesmeel (semolina) • 1 el zout

Voor de toppings: 1 potje zure room (250 g) • 1 blokje (ongeveer 300 g) pittige roodschimmelkaas, type Munster of Malmedy, in blokjes van 2 à 3 cm gesneden of gescheurd. • 1 bussel lente-uitjes • 1 rode ui, in fijne ringetjes gesneden • 1 teentje knoflook, zeer fijn gesnipperd • handjevol, in de schil voorgekookte Ratte-aardappel in dunne schijfjes gesneden, of andere vastkokende soort zoals Charlotte of Nicola • 2 plakjes gerookt spek, 1 cm dikte, in blokjes gesneden • zwarte peper van de molen

Zo ga je te werk

1. Maak eerst je pizzadeeg. Plaats het lauwe water in een maatbeker en voeg gist, olijfolie en suiker toe. Roer alles goed door. Laat een kwartiertje staan. Wanneer er belletjes op komen, weet je zeker dat je gist nog actief is!

2. Doe beide bloemsoorten in een grote mengkom en maak in het midden een kuiltje. Voeg nu voorzichtig het water-gistmengsel geleidelijk toe aan de bloem en kneed tot de bloem al het water heeft opgenomen. Herhaal tot je al het water hebt gebruikt. Voeg het zout toe. Kneed gedurende minstens 15 à 20 minuten tot je een mooi elastisch deeg hebt.

3. Bol het deeg op en bedek met een keukendoek. Zet het deeg voor een uurtje opzij op een warme plek. Bijvoorbeeld in de buurt van het vuur. Na een uurtje zou je deeg verdubbeld moeten zijn in volume. Verdeel nu je deeg in vier gelijke delen en maak er balletjes van. Leg er weer een keukendoek over en zet nog een halfuurtje opzij om een tweede keer te rijzen. Het deeg is nu klaar om te gebruiken.

4. Om de pizza’s te bakken, gebruik je een zware gietijzeren pan met bijpassend deksel. Zet pan en deksel alvast in het vuur zodat deze mooi kan opwarmen.

5. Neem een stukje bakpapier, iets groter dan de diameter van je pan. Plaats je bolletje deeg op het bakpapier en duw met je vuist het deeg in. Stretch het deeg van binnen naar buiten verder uit met je vingertoppen maar houd nog een rand van 2 cm over die je niet plat drukt. Zo krijg je een mooie dikke korst na het bakken.

6. Neem nu de pan van het vuur en leg er voorzichtig het bakpapier met het deeg in. Voorzichtig want de pan is heel warm.

7. Smeer nu de pizzabodem in met 1 à 2 eetlepels zure room en verdeel er vervolgens de blokjes kaas, fijngesnipperde lente-ui, rode-uiringetjes, knoflook, stukjes aardappel en stukjes spek over. Kruid met zwarte peper uit de molen.

8. Plaats het deksel op de pan en zet terug in het vuur of op je warme grill. Plaats voorzichtig enkele smeulende houtblokken of gloeiende kolen op het deksel van de pan. Bak de pizza een 10-tal minuten af tot het deeg gaar en gebakken is.

TIP: Koken op open vuur is altijd een beetje zoeken. De pan moet goed warm zijn maar niet te warm, want dan verbrandt de bodem voor de pizza gaar is. Een beetje trial and error dus!

Volledig scherm © An De Smedt.

Tips om het zelf te doen

• Online vind je hele sets van driepikkels, waar je een pot kan in hangen, die perfect boven je vuurschaal passen. Die kan je op een paar mooie stenen zetten om bijvoorbeeld je gazon niet te beschadigen.

• Nu is het perfecte moment om buiten een wildragout te maken, of waarom geen chili con carne?

• Ook wafel- of poffertjesijzers om in het vuur te leggen vind je online.

• Basic pizzadeeg rond een lange stok in het vuur houden – zoals je doet met marshmallows – vinden kinderen ook heel plezant.

• Check Netflix voor reeksen over open fire cooking.

• Meer info vind je op de sites toondebock.be, eatwild.events en nala.be.